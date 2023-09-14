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    17:20, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Объем экспорта отечественной IT-отрасли к 2026 году достигнет 1 млрд долларов

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    О беспрецедентном развитии искусственного интеллекта, которое ставит перед странами ЦА задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг в своем выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    «По прогнозам экспертов, через десять лет до 70 % продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. Поэтому планомерное расширение зоны применения цифровых решений в наших странах может стать приоритетом. Цифровые решения активно внедряются во все сферы экономики», - сказал Глава государства.

    Президент привел пример нашей страны, где доля безналичных транзакций достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Отметил, что Казахстан намерен к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли.


    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Таджикистан Президент
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