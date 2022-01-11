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Объекты промышленности возобновляют деятельность в Алматы

11 Января 2022 15:01
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Объекты промышленности возобновляют деятельность в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Объекты промышленности возобновляют деятельность в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

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В городе на сегодняшний день из 120 предприятий работают 76. Еще 44 планируют запуск в период с 11 по 19 января.

«Из них в пищевой отрасли работают 18 предприятий из 21, в строительной индустрии 10 предприятий из 20, в машиностроении - 7 предприятий из 14, производство напитков – 9 предприятий из 12, в химической промышленности - 3 предприятия из 10, в мебельной промышленности – 3 предприятия из 8, в фармацевтике – 6 предприятий из 8, металлургии – 7 предприятий из 8, производстве бумаги – 6 предприятий из 7, легкой промышленности – 4 предприятия из 6, полиграфии – 3 предприятия из 6», - уточнили в городском штабе.

От действий деструктивных лиц пострадало два предприятия - ТОО «БРБ АПК» и «Либелла Боттлерс», ущерб подсчитывается.

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#Алматы   #Промышленность   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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