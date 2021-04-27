Объекты магистральных газопроводов Шымкента и Туркестанской области сильно изношены - Абай Байкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Текущее состояние объектов газотранспортной системы Шымкента и Туркестанской области создает потенциальную угрозу срыва поставок газа из-за изношенности. Об этом заявил первый заместитель управления магистральных газопроводов «Шымкент» Абай Байкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущее техническое состояние объектов газотранспортной системы города Шымкента и Туркестанской области создает потенциальную угрозу срыва поставок газа ввиду крайней их изношенности. Это увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В ближайшие два-три года, если мы все наши объекты не модернизируем, есть большой риск того, что газовики не смогут обеспечить не то что безопасность, а газообеспечение всех потребителей. Затраты компании на ежегодные ремонтные работы увеличиваются. Но даже этих денег катастрофический не хватает» - сказал Абай Байкулов.

По его словам, без масштабной диагностики и последующего капитального ремонта, вся инфраструктура в скором времени просто перестанет работать.

«Это в лучшем случае, в худшем - могут произойти аварии угрожающие безопасности жителей региона. Стоит отметить немаловажный факт – газоснабжение соседних Жамбылской, Алматинской областей, а также приграничных промышленных районов Узбекистана напрямую зависит от надежности магистральных газопроводов, эксплуатируемых УМГ «Шымкент». Ситуация такова, что объекты наших магистральных газопроводов, введенных в эксплуатацию в 60-х годах прошлого года, очень изношены, выделяемых средств на их содержание не хватает. Все упирается в вопросы финансирования и тарифа», - отметил Абай Байкулов.

В свою очередь, директор управления магистральных газопроводов «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» Дулат Борашев также отмечает, что газопроводные сети в ЗКО по многим направлениям сильно изношены.

«Особенно сложная ситуация складывается в зимнее время, когда из-за аварии на газопроводных сетях целые поселки на несколько дней остаются без газа, без отопления. Замена аварийных сетей зависит от тарифа, который в 2021 году остался таким же, как и в 2020 году. При этом собственные инвестпроекты газовой компании ограничены рамками существующего тарифа. На некоторых газопроводах аварийные ситуации возникают до 76 раз в месяц. Все вышеперечисленное доказывает необходимость реконструкции (модернизации) или же обновления объектов и сооружений газотранспортной системы полностью», - заявил Дулат Борашев.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики планирует утвердить предельные оптовые цены на товарный газ на внутреннем рынке Республики Казахстан. С 1 января 2019 года Министерством энергетики были снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах от 3 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.