Объекты должны служить народу - Бердибек Сапарбаев о строительстве в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Развитие градостроительства и архитектурный облик города Тараза обсудили в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В ходе совещания аким области Бердибек Сапарбаев поручил строить новые объекты с учетом их эффективности и пользы для простых людей.

Все начинания будут продолжены, отметил глава региона. Однако нельзя рассчитывать на строительство только за счет бюджетных средств. Следует искать возможности реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства, активно привлекать бизнес-структуры.

Градоначальник Айтказы Карабалаев подробно рассказал о новых проектах, которые главным образом сосредоточены в 15-м микрорайоне областного центра.

Напомним, строящийся по программе «Нұрлы жер» 15 микрорайон уже в ближайшей перспективе обещает стать новым культурно-деловым центром города. На территории в 362 га разместятся коммерческие, социальные и административно-деловые объекты, жилые дома, парки и скверы. Микрорайон рассчитан на проживание в нем более 30 тысяч человек. По плану предусмотрено возведение Дворца бракосочетаний, Конгресс-холла, спортивных сооружений, ЦОНа. Планируются и коммерческие объекты - ледовый каток, Дом приемов, финансовый центр. Здесь запланировано строительство 280 многоквартирных и 969 частных жилых домов, что во многом позволит удовлетворить жилищные запросы горожан.

Как отметил Айтказы Карабалаев, восемь культурно-спортивных объектов частично объединены в единый архитектурный ансамбль, на 17 гектарах предусмотрена разбивка парковой зоны.

В ходе обсуждений было замечено, что, безусловно, Таразу нужны подобные объекты, однако вызывают вопросы их стоимость, дальнейшее использование, наполняемость и внешний облик сооружений.

«Люди нас не поймут, если начнем вкладывать миллиарды тенге в объекты, которые впоследствии будут пустовать, тогда как некоторые улицы Тараза не имеют освещения, а дороги и тротуары требуют ремонта», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Айтказы Карабалеву поручено подготовить список улиц без освещения, с разбитыми дорогами, а также составить предварительную смету на ремонтные работы.

Также, по мнению акима области, при застройке новых микрорайонов нужно провести анализ нуждающихся в жилье очередников. Выяснить, какие квартиры необходимы им больше всего – 1-комнатные, двух- или трехкомнатные? Глава региона заметил, что строительство должно вестись с учетом двух задач - максимального использования местных стройматериалов и снижения стоимости жилья.

На сегодняшний день в Жамбылской области в очереди на жилье стоят свыше 18,5 тыс человек, в том числе более 1 700 многодетных семей и 8 590 граждан из социально уязвимых слоев населения.

Бердибек Сапарбаев поддержал идеи возведения Дворца школьников, разбивки парков и скверов, строительства пешеходных зон и велосипедных дорожек, реконструкции Майской рощи. Напомни, что не стоит забывать и о благоустройстве районных центров Жамбылской области.

Завершая обсуждение, аким области призвал изучить опыт других регионов, где действуют аналогичные объекты, разработать собственные проекты с учетом местной специфики, не забывая при этом о золотом правиле соотношения цены и качества, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.