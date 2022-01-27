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Объекты бизнеса продолжают нарушать карантин в Алматинской области

27 Января 2022 18:15
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Объекты бизнеса продолжают нарушать карантин в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в Алматинской области продолжают проводить рейды по соблюдению карантинного режима населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 января мониторинговыми группами проведено 1007 рейдов, охвачено 4347 объектов, выявлены нарушения на 5 объектах. Всего составлено 11 протоколов: на индивидуальных предпринимателей - 5, на физические лица, привязанные к объекту – 4 на общую сумму 1 945 005 тенге; на физические лица, не привязанные к объекту, составлено два протокола, на сумму 91 890 тенге», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

Все мониторинговые группы зарегистрированы на портале «infokazakhstan.kz».

Рейдовые мероприятия ведутся согласно алгоритму, утвержденному Межведомственной комиссией.

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#Бизнес   #Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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