Объекты бизнеса продолжают нарушать карантин в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в Алматинской области продолжают проводить рейды по соблюдению карантинного режима населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 1 января мониторинговыми группами проведено 1007 рейдов, охвачено 4347 объектов, выявлены нарушения на 5 объектах. Всего составлено 11 протоколов: на индивидуальных предпринимателей - 5, на физические лица, привязанные к объекту – 4 на общую сумму 1 945 005 тенге; на физические лица, не привязанные к объекту, составлено два протокола, на сумму 91 890 тенге», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.
Все мониторинговые группы зарегистрированы на портале «infokazakhstan.kz».
Рейдовые мероприятия ведутся согласно алгоритму, утвержденному Межведомственной комиссией.
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