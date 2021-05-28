Объективность роста цен на стройматериалы изучат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК изучит объективность повышения цен на строительные материалы, а также действия субъектов рынка на предмет ценового сговора. Об этом заявил глава ведомства Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья Серик Жумангарин сообщил, что на сегодняшний день, Агентством по защите и развитию конкуренции РК проводятся анализы по республике по основным строительным материалам (кирпич, цемент, арматура и др.), в рамках которых будет изучена объективность повышения цен, а также действия субъектов рынка будут рассмотрены на предмет ценового сговора.

«Также, на сегодняшний день с производителями стройматериалов заключены 7 актов антимонопольного комплаенса о соблюдении норм законодательства в области защиты конкуренции», - добавил Серик Жумангарин.

Было отмечено, что на протяжении нескольких последних лет государство за счет субсидирования льготных ипотечных программ обеспечивало стабильный спрос населения на жилье, тем самым стимулировало объем производства и в целом развития отрасли.

Правительство также уделяет значительное внимание вопросам ценообразования стройматериалов и проводит работу по принятию решений, направленных на стабилизацию цен на рынке и недопущению спада объемов строительства.

Вместе с тем, крупные производители, занимающие доминирующее положение на рынке, избегают социальной ответственности и воспрепятствуют в проведении анализа, не представляя запрашиваемую информацию (к примеру, «АрселорМиттал Темиртау» является основным производителем арматуры и обжалует в суде запрос территориального органа).

«Будем плотно разбираться, почему такой рост цены идет на предприятиях отечественного производителя», - подчеркнул Серик Жумангарин.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья, а также пояснил, насколько выросли цены на строительные материалы в Казахстане.