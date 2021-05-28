РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:38, 28 Май 2021 | GMT +6

    Объективность роста цен на стройматериалы изучат в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК изучит объективность повышения цен на строительные материалы, а также действия субъектов рынка на предмет ценового сговора. Об этом заявил глава ведомства Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья Серик Жумангарин сообщил, что на сегодняшний день, Агентством по защите и развитию конкуренции РК проводятся анализы по республике по основным строительным материалам (кирпич, цемент, арматура и др.), в рамках которых будет изучена объективность повышения цен, а также действия субъектов рынка будут рассмотрены на предмет ценового сговора.

    «Также, на сегодняшний день с производителями стройматериалов заключены 7 актов антимонопольного комплаенса о соблюдении норм законодательства в области защиты конкуренции», - добавил Серик Жумангарин.

    Было отмечено, что на протяжении нескольких последних лет государство за счет субсидирования льготных ипотечных программ обеспечивало стабильный спрос населения на жилье, тем самым стимулировало объем производства и в целом развития отрасли.

    Правительство также уделяет значительное внимание вопросам ценообразования стройматериалов и проводит работу по принятию решений, направленных на стабилизацию цен на рынке и недопущению спада объемов строительства.

    Вместе с тем, крупные производители, занимающие доминирующее положение на рынке, избегают социальной ответственности и воспрепятствуют в проведении анализа, не представляя запрашиваемую информацию (к примеру, «АрселорМиттал Темиртау» является основным производителем арматуры и обжалует в суде запрос территориального органа).

    «Будем плотно разбираться, почему такой рост цены идет на предприятиях отечественного производителя», - подчеркнул Серик Жумангарин.

    Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья, а также пояснил, насколько выросли цены на строительные материалы в Казахстане.

    Теги:
    Серик Жумангарин Цены и тарифы Жилье Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!