Об экономическом и инвестиционном сотрудничестве договорились Абайская область и Красноярский край
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Красноярске состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между акиматом Абайской области и Администрацией Красноярского края. В мероприятии принял участие аким области Нурлан Уранхаев и губернатор Красноярского края Александр Усс, передает МИА «Казинформ».
Стороны обсудили перспективы развития регионов, в частности:
1. Формирование инвестиционной политики;
2. Создание дорожной карты по привлечению инвестиций;
3. Образование и другие сферы.
«Мы работаем и на уровне государства, и на уровне бизнеса. Если в результате будет подписан хоть один контракт, это уже хороший результат для нас», - сказал Нурлан Уранхаев.
Он отметил, что между регионами есть большой потенциал для развития деловых связей и предпосылки для увеличения экспорта сельхозпродукции. По его словам, достигнуты договоренности с российскими коллегами по обмену опытом педагогических кадров, по экономическому и инвестиционному сотрудничеству.
«Красноярский край является лесным регионом. У нас взят курс на восстановление практически 100% леса и сегодня мы готовы предоставлять посадочный материал нашим партнерам. Мы уже направили его в Монголию. Полагаем, что и Казахстан уже в этом году получит нашу продукцию в этой сфере», - заявил Александр Усс после подписания меморандума намерений о сотрудничестве между акиматом Абайской области и Администрацией Красноярского края.
Он также подчеркнул, что имеются перспективы для сотрудничества в сфере образования, туризма и культуры.