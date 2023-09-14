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    17:25, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Объединить усилия для обеспечения стабильности стран ЦА призвал Президент РК

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    Президент РК в своем выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе отметил, что в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке зафиксирована взаимоприемлемая формула для достижения этой благой цели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    «Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение его скорейшего вступления в силу. Договор станет наглядным политическим свидетельством зрелости наших государств, готовности самостоятельно определять судьбу нашего региона.Как вы знаете, в последние годы существенно активизировалось сотрудничество в рамках форматов «ЦА+». Для извлечения максимальной выгоды от этих форматов нам необходимо сообща наполнять их качественным содержанием, исходя из наших национальных интересов.Важно, на наш взгляд, выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу нашу солидарность и единство», - сказал Глава государства.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Таджикистан Международная деятельность Президент
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