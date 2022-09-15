Объединить религии во благо человечества призвал верховный имам Аль-Азхара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный имам Аль-Азхара, шейх Мухаммад Ахмад Ат-Тайеб заявил о необходимости объединения религиозных лидеров во имя блага всего человечества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам сложно что-либо сказать или добавить после того, как мы прослушали решение и рекомендации данного форума. Мы полагаем, что они затрагивают многие проблемы, от которых страдает международное сообщество, включая богатых и бедных. В заключение не могу не повторить, что послания религии не достигнут своей цели, пока они не объединятся, пока не сплотятся их последователи и не станут силой, которая прежде всего должна действовать ради очищения религиозных чувств от ненависти и злобы. И этого можно достичь следующим образом: первое – направить деятельность различных религий в это человеческое русло, вместо того, чтобы ввергать ее в конфликты между религиями и верующими», - сказал Мухаммад Ахмад Ат-Тайеб на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Во-вторых, по его словам, необходимо собрать общий высокий человеческий смысл в каждой религии, среди которых доброе отношение к людям и любовь к ним, невзирая на различие, которое разделяет их, и транслировать это различными путями, на различных языках.

«Третье – при распространении этих общих смыслов, следует упираться сугубо на разум и руководствоваться любовью к истине. Это является посланием Ислама, и более того, всех божественных религии, касательно глобального диалога между верующими и неверующими. Это направление исходит из того, что человеческие цели, когда они становятся целями международных религиозных форумов, не противоречат канонам религии в целом. Более того, они отражают ее основные устремления», - отметил религиозный лидер.

«Мой опыт позволяет мне верить в то, что человечество сегодня будет приветствовать эти инициативы, несмотря на все наши различия между мной и моим братом Папой Франциском, в религии, происхождении, языке, истории, а также в родине. И это, несмотря на то, что радикально настроенные с двух сторон пытались и все еще пытаются воспрепятствовать этому, а некоторые даже посчитали запретным, чтобы состоялась эта встреча», - добавил Мухаммад Ахмад Ат-Тайеб.

14 сентября состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Во время VII Cъезда лидеров мировых и традиционных религий принята итоговая декларация. Специальный представитель англиканской церкви на Съезде лидеров мировых и традиционных религий, епископ Доркинга Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ. Декларация состоит из 35 пунктов. Декларация VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии ГенАссамблеи ООН.

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Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.

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