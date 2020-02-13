Объединение собственников имущества вместо КСК: как это работает

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев разъяснил работу новых форм ведения жилищного хозяйства, таких как Объединение собственников имущества (ОСИ) и Простое товарищество (ПТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, с этого года вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», согласно которому появились новые формы управления многоквартирными жилыми домами. Другими словами, вместо привычных КСК будут функционировать Объединение собственников имущества и Простое товарищество.

«В целях урегулирования деятельности органов управления объектом кондоминиума создана новая форма некоммерческой организации - объединение собственников имущества - по принципу «один дом – одно объединение – один счёт», которая предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом, а также позволит жителям накапливать средства на содержание только своего дома, с возможностью мониторить поступления денег и их расходование», — рассказал Мейржан Отыншиев.

Если ранее такие органы управления, как КСК, ПК, ПКСК, ТОО и так далее, управляли несколькими домами и имели один счет на все дома, то теперь эти организации будут заменены Советом дома. Совет будет состоять из трех собственников, которые ежемесячно будут отчитываться перед жителями.

Объединение собственников имущества — юридическое лицо, которое возглавляет председатель из числа собственников сроком на один год. При этом в штате не могут быть такие сотрудники, как дворники, электрики, сантехники. Для выполнения их функций будут заключаться договоры с организациями, оказывающими сервисные услуги.

Простое товарищество — непосредственное совместное управление всеми собственниками без образования юридического лица, то есть собственники вносят взносы деньгами либо путем трудового вклада.

«В данном случае собственники из своего состава могут определить доверенное лицо на основании простой письменной доверенности, выданной всеми собственниками», — добавил заместитель руководителя управления жилищной политики.

С переходом на новую форму управления объектом кондоминиума собственники несут бремя содержания принадлежащей им квартир, нежилого помещения, а также общего имущества объекта кондоминиума. В этой связи председатель ОСИ, доверенное лицо простого товарищества открывают текущий и сберегательный счета в банках второго уровня.

Таким образом, в Алматы вместо 900 КСК появится более 8,4 тыс. органов управления. Вместе с тем собственники обязаны в течение года провести собрание для избрания Совета дома и выбора формы управления объектом кондоминиума.

Существующие органы управления вправе осуществлять свою деятельность по управлению до первого июля 2022 года, одновременно проводить процедуру ликвидации или реорганизации в управляющие или сервисные компании.