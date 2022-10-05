Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Объединение депутатов маслихатов выдвинуло Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
5 Октября 2022, 15:42
Объединение депутатов маслихатов выдвинуло Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня во Дворце мира и согласия проходит конференция Объединения депутатов маслихатов всех уровней. Депутаты выступили с предложением выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своих выступлениях депутаты отметили, что поддержат курс Президента и предлагаемые реформы. Они единогласно поддержали инициативу о выдвижении Главы государства Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты. В зале собрались около 40 человек - делегаты маслихатов городов и областей Казахстана.

«Выбор очевиден. Мы всецело полагаемся на политический талант Касым-Жомарта Токаева. За тот короткой период, за который ему удалось проработать на посту Президента, мы увидели насколько он дальновидный. Его политика единства, укрепления межнационального согласия дает свои плоды. В это непростое время политический климат оставляет желать лучшего. Мы - относительно стабильный островок согласия. Поэтому мы должны всецело следовать поручениям, указаниям Президента, его выступлениям. Каждый от себя должен соблюдать простые правила, сохранять любовь, единство, межнациональное согласие, чтобы в нашем обществе были мир и согласие», - сказал секретарь маслихата ВКО Денис Рыпаков.

Ранее молодежное объединение «Qazaqstan Team» выдвинуло Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты РК. Волонтеры также выступили с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты. Также сообщалось, что Гражданский альянс Казахстана поддержал предложение выдвинуть кандидатуру действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост Президента РК.

Фото: akorda.kz



Выборы   Общество   Маслихат   Президентские выборы - 2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции