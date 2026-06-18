ОАЭ запретили соцсети для детей младше 15 лет

Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов принял постановление, устанавливающее минимальный возраст для доступа к социальным сетям на уровне 15 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на WAM .

Согласно новым нормам, детям младше 15 лет запрещается создавать, использовать или управлять личными аккаунтами в социальных сетях, а также пользоваться их основными функциями, включая публикацию контента, комментирование, обмен сообщениями и участие в открытых группах и каналах.

Для подростков в возрасте от 15 до 16 лет доступ к соцсетям будет разрешен только при применении усиленных мер защиты. Среди них — возрастная фильтрация контента, ограничение контактов с незнакомыми пользователями, контроль времени использования платформ и инструменты родительского контроля.

Постановление обязывает социальные платформы внедрить надежные механизмы проверки возраста пользователей.

Самостоятельное указание возраста больше не будет считаться достаточным подтверждением. Для верификации могут использоваться цифровая идентификация, биометрические технологии на основе искусственного интеллекта и другие инструменты, одобренные Советом по цифровой безопасности детей.

UAE Cabinet Issues Resolution Regulating Children's Access to Social Media Platforms pic.twitter.com/n5q3tRmkpr — UAEGOV (@UAEmediaoffice) June 18, 2026

Кроме того, платформы должны выявлять и блокировать аккаунты, созданные детьми младше 15 лет в обход установленных ограничений. При этом согласие родителей не освобождает от соблюдения новых правил.

Социальным платформам предоставлен переходный период продолжительностью 12 месяцев для приведения своих сервисов в соответствие с новыми требованиями. Власти страны называют инициативу частью новой модели цифровой защиты детей, сочетающей безопасность, ответственность платформ и защиту прав семьи.

Власти ОАЭ объяснили принятие документа ростом цифровых рисков для детей, включая доступ к неподходящему контенту, небезопасное онлайн-взаимодействие, сбор персональных данных и чрезмерное использование социальных сетей. По их словам, новые правила соответствуют мировым тенденциям в сфере цифровой защиты несовершеннолетних и направлены на создание более безопасной онлайн-среды для детей.

Ранее правительство Великобритании объявило о планах запретить использование социальных сетей детям младше 16 лет.