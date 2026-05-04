ОАЭ вышли еще из одной международной организации

ОАЭ вслед за ОПЕК и ОПЕК+вышли из состава Организации арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК), передает агентство Kazinform.

Официально ОАЭ вышли из состава организации с 1 мая.

— Генеральный секретариат организации выражает признательность Объединенным Арабским Эмиратам за ту роль, которую они играли на протяжении всего периода своего членства, и за его активный вклад в поддержку совместной работы арабских государств в нефтяном и энергетическом секторе, — говорится в сообщении ОАПЕК.

بيان صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

بشـــــــأن انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من عضوية المنظمة



أحيطت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علماً بكتاب معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة… pic.twitter.com/LN4BFrU3Ew — أوابك (@OAPEC1) May 3, 2026

ОАПЕК — это межправительственная организация со штаб-квартирой в Кувейте, координирующая энергетическую политику арабских стран-экспортеров нефти. Членами данной организации являются страны, чья экономика во многом зависит от доходов от экспорта нефти. После выхода ОАЭ из организации в ее составе остались Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис.

Это заявление последовало за объявлением ОАЭ от 28 апреля о выходе из ОПЕК и группы производителей ОПЕК+, чтобы в первую очередь сосредоточиться на увеличении собственного производства.

