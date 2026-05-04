    ОАЭ вышли еще из одной международной организации

    ОАЭ вслед за ОПЕК и ОПЕК+вышли из состава Организации арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК), передает агентство Kazinform.

    Фото: Robban Assafina

    Официально ОАЭ вышли из состава организации с 1 мая.

    — Генеральный секретариат организации выражает признательность Объединенным Арабским Эмиратам за ту роль, которую они играли на протяжении всего периода своего членства, и за его активный вклад в поддержку совместной работы арабских государств в нефтяном и энергетическом секторе, — говорится в сообщении ОАПЕК.

    ОАПЕК — это межправительственная организация со штаб-квартирой в Кувейте, координирующая энергетическую политику арабских стран-экспортеров нефти. Членами данной организации являются страны, чья экономика во многом зависит от доходов от экспорта нефти. После выхода ОАЭ из организации в ее составе остались Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис.

    Это заявление последовало за объявлением ОАЭ от 28 апреля о выходе из ОПЕК и группы производителей ОПЕК+, чтобы в первую очередь сосредоточиться на увеличении собственного производства.

    Жулдыз Атагельдиева
