ОАЭ снимают запрет на выезд из страны невакцинированных жителей

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Невакцинированным жителям ОАЭ будет разрешено выезжать за пределы страны, начиная с 19 апреля. Для этого граждане страны должны получить отрицательный результат ПЦР-теста и заполнить заявку на выезд в приложении «Al-Hosn», чтобы изменить свой статус на «зеленый», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

Обновленные правила анонсировал доктор Тахер аль-Амери, официальный представитель Национального управления ОАЭ по кризисным и чрезвычайным ситуациям (NCEMA) в ходе правительственного брифинга по пандемии COVID-19.

«Новый протокол соответствует политике ОАЭ, направленной на достижение устойчивого восстановления и возвращения к нормальной жизни», - подчеркнул аль-Амери, тем не менее, призвав общественность соблюдать необходимые меры предосторожности для всех пассажиров до и после поездки.

Согласно обновлениям протокола, непривитые пассажиры в возрасте до 16 лет, прибывающие в ОАЭ, будут освобождены от необходимости прохождения ПЦР-теста по прибытии при условии соблюдения ими всех соответствующих профилактических мер.

В ОАЭ в последнее время наблюдается значительное снижение числа инфекций COVID-19, что в основном связано с усилиями сектора здравоохранения и соответствующих национальных органов.

По мнению аль-Амери, государство добилось таких успехов благодаря межведомственному сотрудничеству и поддержки общества.

ОАЭ продолжают изучать передовые методы и методы борьбы с пандемией и отслеживают все локальные и международные штаммы COVID-19, для разработки плана упреждающих ответных мер, который создаст новый образ жизни, основанный на широком общественном сознании, сообщается в заявлении.

Сегодня ОАЭ возглавляют список стран с населением более 1 миллиона человек по количеству полностью вакцинированных от коронавируса, согласно индексу Our World In Data.

«В этом же индексе мы заняли второе место в мире по количеству тестов на 1000 человек и четвертое по количеству вакцинированных лиц на 100 человек, а также первое место по количеству тех, кто получил не менее одну дозу вакцины», — добавил аль-Амери.

Он также подчеркнул, что с 8 марта 2022 года не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Последние статистические данные по COVID-19 говорят о том, что ОАЭ вступила в фазу восстановления, и наблюдается неуклонное снижение числа инфекций.

В январе этого года жителям и гражданам ОАЭ было запрещено покидать пределы государства без сертификата о полной иммунизации от коронавируса любым из одобренных в стране препаратов.

По информации Минздрава, в ОАЭ сделано уже более 24,6 млн прививок от COVID-19: 100% подданных и резидентов, подлежащих вакцинации, получили как минимум одну дозу препарата, более 97% - две дозы.