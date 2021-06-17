ОАЭ первыми в мире начали использование лекарства от коронавируса

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Объединенные Арабские Эмираты объявили о начале использования лекарства от коронавируса Сотровимаб для лечения COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА WAM.

На этой неделе ОАЭ стали первой страной в мире, получившей лекарство от коронавируса Сотровимаб, произведенное британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline).

Несколькими днями ранее в столицу ОАЭ прибыла первая партия препарата в соответствии с соглашением, заключенным Департаментом здравоохранения Абу-Даби с компанией GSK. Как отмечается, базирующаяся в Абу-Даби компания Rafed будет способствовать закупке, хранению и распределению Сотровимаба через распределительный центр «Rafed» - крупнейший специализированный холодильный склад в регионе.

«Абу-Даби продолжает свои усилия по поддержанию своей позиции мирового города номер один с точки зрения устойчивости и безопасности при COVID-19», - отметил заместитель министра здравоохранения Абу-Даби Джамал Мохамед Кааби.

Препарат может быть использован для лечения коронавируса легкой и средней степени тяжести у пациентов, которым не требуется дополнительная кислородная терапия. Также в категорию пациентов, которым разрешено применение препарата, вошли взрослые и подростки в возрасте от 12 лет и старше и с массой тела не менее 40 килограмм, отмечает эмиратская газета The National News.

«Лекарство дает возможность сократить госпитализацию на срок более 24 часов и снизить смертность на 85 % при его введении пациентам в качестве раннего лечения COVID-19», - заявило Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ.

Несмотря на то, что лекарство еще в мае было одобрено в США, а в июне – в ОАЭ и Кувейте, Эмираты стали первыми, кто начал использование препарата.

Сотровимаб, также известный как «VIR-7831» - антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания, передает ТАСС. В марте разработчики лекарства сообщили, что больные коронавирусом хорошо переносят терапию, которая проводится внутривенно.

Исследования показали, что это лекарство предотвращает тяжелые формы заболевания, в 85 % случаев позволяя избежать летального исхода при условии раннего лечения. Кроме того, лекарство применимо против всех известных на сегодняшний день штаммов коронавирусной инфекции.