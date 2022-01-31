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ОАЭ перехватили баллистическую ракету

31 Января 2022 18:55
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ОАЭ перехватили баллистическую ракету

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В ночь на понедельник, 31 января, власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили о перехвате и уничтожении направленной на территорию страны баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

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«Средства ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную террористической группировкой хуситов в направлении страны», - сообщается в заявлении минобороны ОАЭ. Со слов представителей ведомства, обломки упали в безлюдной местности, пострадавших нет.

В свою очередь, в главном управлении гражданской авиации ОАЭ заявили, что воздушное движение в норме и все рейсы выполняются в обычном режиме.

«Нет никаких последствий для полетов и аэропортов в результате перехвата баллистической ракеты, запущенной террористическим ополчением хуситов по стране», - сообщается в заявлении.

Между тем, военный представитель хуситов Яхья Сари заявил в понедельник, что движение атаковало столицу ОАЭ Абу-Даби несколькими ракетами, а также направило в Дубай несколько заминированных беспилотников.

Ранее он призвал граждан ОАЭ, проживающих там иностранцев и компании «держаться подальше от жизненно важных штаб-квартир и объектов» в Эмиратах, поскольку в ближайшем будущем они станут мишенью», - передает Reuters.

Следует отметить, что нападение хуситов совпало с первым в истории официальным визитом президента Израиля Исаака Герцога в ОАЭ, который начался в накануне.

В заявлении пресс-секретаря президента Израиля сообщается, что он был проинформирован об инциденте, и ожидается, что его визит будет проходить в соответствии с планом.

«Не было и нет никакой опасности для президента и его окружения», — говорится в заявлении израильского президента.

В свою очередь, об инциденте высказался дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. «Спровоцировать нас не получится»; «любой, кто подвергает ОАЭ испытанию, потерпит неудачу», - заявил политик на своей странице в Твиттер.

Нападение хуситов также осудил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс:

«Пока президент Израиля находится с визитом в ОАЭ, чтобы навести мосты и обеспечить стабильность в регионе, хуситы продолжают совершать нападения, угрожающие гражданскому населению», - подчеркнул Н. Прайс.

Инцидент стал уже третьим по счету за этот месяц. Во время одного из них погибли трое иностранных рабочих.


Фото иллюстративное
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#ОАЭ  
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Автор:

Арсен Утешев

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