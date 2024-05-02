ОАЭ оплакивают смерть шейха Тахнуна, стоявшего у истоков возникновения страны

В ОАЭ на 82-м году жизни скончался шейх Тахнун бин Мухаммед аль-Нахайян – соратник отца-основателя ОАЭ, шейха Заида бин Султана аль-Нахайяна. В стране объявлен семидневный траур в честь политика, сыгравшего ключевую роль в формировании страны, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Шейх Тахнун был приближенным советником шейха Заида, который был правителем Абу-Даби, и президентом ОАЭ после провозглашения государства в декабре 1971 года.

До своей смерти в возрасте 82 лет, о которой было объявлено в среду, шейх Тахнун был представителем правителя в восточном регионе Аль-Айн эмирата Абу-Даби. Город Аль-Айн известен тем, что в нем родился основатель ОАЭ шейх Заид.

Шейх Тахнун входил в ближайшее окружение руководства ОАЭ, консультируя шейха Заида в период, предшествовавший формированию ОАЭ как государства, и в течение многих лет после этого. Как сообщает информационное агентство WAM, шейх Тахнун сыграл ключевую роль в создании Объединенных Арабских Эмиратов.

За несколько месяцев до образования ОАЭ в 1971 году шейх Тахнун был назначен министром муниципалитетов и сельского хозяйства. Месяц спустя он был назначен представителем правителя в Аль-Айне, и эту должность он занимал в течение следующих 53 лет.