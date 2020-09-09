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ОАЭ и Израиль подпишут соглашение о нормализации отношений

Автор:  
Арсен Утешев
9 Сентября 2020, 13:51
ОАЭ и Израиль подпишут соглашение о нормализации отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 сентября президент США Дональд Трамп проведет церемонию подписания соглашения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Middle East Monitor.

Со слов высокопоставленного чиновника администрации Белого дома, делегации возглавят премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Зайед аль-Нахайян.

При этом Дональд Трамп и другие официальные лица американской администрации ожидают, что Саудовская Аравия и другие страны последуют примеру ОАЭ.

Напомним, 13 августа ОАЭ и Израиль сообщили о намерении в ближайшее время подписать соглашение о нормализации отношений между странами. Президент США Д.Трамп назвал его «огромным прорывом», охарактеризовав как «историческое мирное соглашение между нашими двумя великими друзьями».

В ответ палестинская администрация отвергла соглашение и в знак протеста отозвала своего посла из Абу-Даби.

До этого из числа стран Ближнего Востока мирные договоры Израиль имел только с Египтом и Иорданией.


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