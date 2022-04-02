О значимости священного месяца Рамазан и соблюдения поста – интервью с Верховным муфтием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже завтра мусульмане встретят месяц Рамазан и начало Ораза. Верховный муфтий, Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о значимости священного месяца и соблюдения поста, какие молитвы следует читать и каких правил придерживаться.

- Какие рекомендации вы дадите казахстанцам в этот священный месяц?

- Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамазан, которого с нетерпением ждет вся мусульманская умма! Желаю каждой семье счастья, благополучия и здоровья! Мы нация, которая пережила исторически разные сложные моменты. Мы страна, которая преодолела трудности и выросла благодаря нашей вере и единству. Хвала Всевышнему, мы показали наше единомыслие и преодолели вчерашний «трагический январь». Мы продемонстрировали свое единство также во время двухлетней пандемии.

Рамазан – месяц воспитания и очищения. В этот священный месяц мусульманин старается сформировать в себе добрый нрав и чувства довольства, милосердия, прощения. Поскольку, в этом месяце мусульманам предоставляется возможность совершать благие дела. Дорогие соотечественники, призываю совершать больше добрых дел в благословенный месяц. Необходимо максимально постараться получить благословение и благодарность наших родителей и старших. Если есть возможность, помочь нуждающимся, посетить болеющих близких и знакомых.

В этой связи, призываю предпринимателей страны снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10% в честь священного месяца с учетом условий жизни нашего народа. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мусульманин мусульманину брат, и он не должен ни притеснять, ни предавать его. Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной нужде, того, кто избавит мусульманина от печали». Рамадан – это месяц, когда можно появляется возможность получить довольство и милость Всевышнего Создателя. Так не упустим этот шанс - использовать блага этого священного месяца. Пусть будут приняты наши молитвы и поклонения в этот важный период. Пусть Всевышний Аллах примет и дарует вознаграждение за наш пост, поклонения, а также за благие дела. Пусть Всевышний оберегает наше государство, дарит согласие и единство всему нашему народу! Аминь!

Рамазан - девятый месяц мусульманского (лунного) календаря. В соответствии с одним из пяти столпов ислама в течение месяца Рамадан правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза (фаджр, наступающий на рассвете) до наступления вечернего намаза (магриб, наступающий с закатом). В тюркских языках же более распространено название Поста в месяц Рамазан – Ораза.

Буквально на днях в стенах Духовного управления мусульман Казахстана прошла встреча, где мы обсудили основные вопросы, касающееся месяца Рамазан. Было отмечено, что в этом году священный месяц Рамазан начнется 2 апреля, и это совместное решение было принято нами по согласованию с Духовным управлением мусульман Узбекистана и Кыргызстана. В этом 2022 году месяц Рамазан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая. Пост продлится 30 дней. Ночь с 27 на 28 апреля – это Лейлятул-Кадр. 2 мая будет Ораза-Байрам.

- Расскажите о значимости соблюдения поста? Кому можно воздержаться от Оразы?

-Нужно знать, что мусульманский пост в месяц Рамазан – это в первую очередь воздержание от пищи, питья и половых сношений от начала утренней зари и до захода солнца, сразу после которого все это становится дозволенным. Начинать свой пост мы должны с намерении. Намерение (ният) – присутствие в сердце желания и решимости поститься, следуя велению Всевышнего Аллаха. Место расположения намерения - это сердце, но можно произнести словесно текст намерения.

Искренность мусульманина измеряется его готовностью посвятить все свои дела и помыслы исключительно Аллаху. Важной составляющей намерения является искренность (ихлас). В хадисе сказано: «Поистине, дела [оцениваются] только по намерениям и, поистине, каждому человеку [достанется] только то, что он намеревался [обрести]. Так, совершивший переселение к Аллаху и посланнику Его переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится [лишь] к тому, к чему он переселялся». Этот хадис приводит имам ал-Бухари и имам Муслим.

Намерения на пост: «Навайту ан асума саума фард миналь-фаджри иляль-магриби халисан лил-ляхи Та‘аля», что означает «Я намереваюсь соблюдать обязательный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего». После проговаривания намерения и с началом наступления молитвы Фаджр (рассвет) вы вступаете в состояние постящегося.

Всевышний Аллаха в Священном Коране в суре «ал-Бакара» говорит о посте в месяц Рамазан: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь».

Всевышний поведал о милости, которую Аллах оказал Своим рабам, ниспослав им предписание соблюдать обязательный пост. Это предписание было ниспослано и предыдущим религиозным общинам, поскольку пост относится к числу тех поступков, которые приносят людям пользу во все времена. Всевышний Аллах сообщил о пользе поста, который является одним из самых важных факторов, способствующих обретению благочестия и богобоязненности, поскольку постящийся мусульманин выполняет повеление Аллаха и избегает запрещенных поступков.

Мусульмане должны помнить о своей богобоязненности и праведности ведь Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) нам сказал: «Пост является щитом, и пусть постящийся избегает всего непристойного и не ведёт себя подобно невеждам, если же кто-нибудь попытается завязать с ним ссору или станет бранить его, пусть дважды скажет (такому): «Поистине, я пощусь! (Я соблюдаю пост!)» Этот хадис приводит имам ал-Бухари.

В Священном Коране далее говорится: «Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!». Основываясь на мнении ученых муфассиров (толкователей Священного Корана), можно сказать, что во время болезни; во время путешествия; несовершеннолетним детям; потерявшим разум; людям в бессознательном состоянии (потерявшим сознание); пожилым людям, которые не в состоянии соблюдать пост; беременным и кормящим грудью; женщинам во время месячных кровотечений и в период послеродового очищения, можно не поститься.

Если болезнь постоянная, хроническая, мусульманину не нужно намереваться соблюдать пост. А если болезнь такая, что состояние больного меняется, например, как лихорадка (то температура повышается, то падает), – следует ждать возможности вернуться к посту. Что касается путника, ему разрешается не соблюдать пост, если даже нет для него в этом трудностей. А наилучшим будет поститься, чтобы не упустить время и возможность получить вознаграждение за богослужение. Но, кто пропустил пост, должен день за день восстановить его.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не несут ответственности за свои поступки (то есть Господь не спросит с них) три категории людей: психически больные (сумасшедшие), не управляющие своим рассудком, пока не выздоровят; спящие, пока не проснутся; дети, пока не достигнут половой зрелости» Этот хадис приводит имам Абу Давуд.

- Какое вознаграждение ждет верующих мусульман в священный месяц Рамазан?

-Мусульмане должны знать, что за пост в месяц Рамазан есть большое вознаграждение. По этому поводу есть много изречении Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), где говорится: «Вознаграждением за каждое благодеяние, совершенное человеком, станет от десяти до семисот вознаграждений. Аллах Всевышний сказал: «Кроме поста. Так как пост – для Меня, и вознаграждение за него дам Я сам. Так как соблюдавший пост ради Меня отказался от еды, питья и страстей» Этот хадис приводит имам Муслим.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Человек может впасть в греховное из-за детей, имущества или соседей. Намаз, пост и закят станут искуплением его грехов». Этот хадис приводит имам ал-Бухари Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Тому, кто будет поститься в месяц Рамадан, искренне веря и надеясь на вознаграждение, Аллах Всевышний простит прошлые его грехи» Этот хадис приводит имам ал-Бухари.

В этих хадисах говорится о том, что все грехи постящегося будут прощены без указания на то, большие грехи имеются ввиду или малые. Однако, подойдя к этому вопросу с точки зрения Священного Корана и Чистой сунны в целом, нужно отметить, что, для того чтобы избавиться от таких грехов, как употребление спиртного, азартные игры, воровство или посягательства на права других, необходимо еще принести покаяние с соблюдением всех необходимых условий.

В Священный месяц Рамазан мы должны много времени проводить с Книгой Аллаха – Священным Кораном. Находить время и читать, изучать аяты этой прекрасной Книги – Коран Карима. Всевышний Аллах говорит: «В месяц рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны».

В этот великий месяц Аллах оказал людям огромную милость, ниспослав Священный Коран, который указывает людям путь ко всему, что приносит пользу их духовной и мирской жизни, разъясняет истину самым доступным образом и помогает отличать истину от лжи, прямой путь - от заблуждения, а счастливых праведников - от несчастных грешников.

Любой месяц достоин быть отмеченным славным обрядом поклонения и постом, если он обладает такими достоинствами, если он избран Аллахом для оказания людям такой великой милости. После упоминания о превосходстве месяца Рамазана и разъяснения того, почему именно этот месяц выбран для соблюдения обязательного поста, Всевышний Аллах приказал каждому здоровому мусульманину, способному поститься и проживающему на постоянном местожительстве, поститься в течение этого месяца в обязательном порядке.

Всевышний Аллах не желает людям затруднения и желает им облегчения. Он удивительным образом облегчил Своим рабам пути, ведущие к Его довольству, и поэтому все Божьи повеления, в принципе, просты и необременительны. Если же возникают препятствия, мешающие выполнению Божьих повелений и делающие их тягостными, то Всевышний Аллах облегчает эти предписания в еще большей степени либо вообще избавляет своих рабов от этих обязанностей. Это кораническое предложение невозможно описать во всех подробностях, поскольку оно распространяется на все предписания религии и включает в себя все шариатские облегчения и дозволения.

Всевышний Аллах повелел поститься в течение всего месяца Рамазана. О причине этого приказа лучше всего известно Аллаху, но совершенно очевидно, что он был ниспослан для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что для соблюдения поста в Рамадане достаточно поститься в течение части этого месяца. Аллах предотвратил подобное понимание ниспосланного повеления и приказал поститься с начала до конца месяца и благодарить Аллаха по завершении поста за то, что Он помог Своим рабам выполнить это предписание, облегчил его для них и разъяснил его самым прекрасным образом. Аллах также приказал людям возвеличивать Его по завершении месяца Рамазана.

Всевышний Аллах говорит: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путем».

- Как полезно для себя провести Рамазан?

- Молитвы бывают двух видов, поскольку одни из них являются проявлением поклонения, а другие содержат просьбы. Близость Аллаха к творениям также бывает двух видов, поскольку благодаря божественному знанию Аллах близок ко всем творениям, хотя особой близости с Ним удостаиваются только те, кто поклоняется Ему. Аллах внимает их молитвам, оказывает им поддержку и наставляет их на прямой путь.

Если человек взывает к Аллаху от всей души и просит Его о дозволенном, если никакие обстоятельства не мешают удовлетворению его просьбы, а одним из таких обстоятельств могут быть употребление запрещенных продуктов питания, то его молитва непременно будет принята. Аллах обещал отвечать на такие молитвы, особенно, если человек совершает деяния, способствующие скорейшему принятию его молитв. К таким деяниям относится выполнение повелений Аллаха словом и делом, избежание всего запрещенного, а также искренняя вера в Него. Именно эти факторы способствуют скорейшему принятию молитв, поскольку далее Всевышний Аллах повелел отвечать Ему и исповедовать правую веру. Только так человек может последовать верным путем, обрести правую веру, совершать праведные деяния и избавиться от несправедливости, которая несовместима с правой верой и праведными поступками. А причина этого в том, что правая вера и ответ на призыв Аллаха помогают человеку обрести истинные знания. По этому поводу Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь».

В месяц Рамазан нужно много проводить время в поклонении Всевышнему Аллаху. Сам Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) совершал помимо обязательных намазов (молитв), также дополнительные поклонения, одно из таких поклонении стали называть как «Тарауих намаз», его совершают как в мечети в жама‘ате (с прихожанами мечети), так и дома. От Абу Хурайры было передано, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой [в ее значимость] и ожиданием вознаграждения [за нее только от Господа], тому будут прощены предшествовавшие грехи». Этот хадис приводят имам ал-Бухари и имам ат-Тирмизи.

Время выполнения молитвы «Тарауих» наступает после совершения ночной молитвы «‘Иша и длится до появления утренней зари. Эта молитва совершается каждый день в течение всего месяца Рамазан (месяца обязательного поста). Намаз же «Уитр» в эти дни выполняется после молитвы «Тарауих».

Мусульмане не должны откладывать свои Ифтар (вечерний прием пищи или разговение) или «Ауыз ашар». Его желательно начинать сразу после захода солнца. Откладывать его на более позднее время нежелательно. Передают хадис от Абу Зарра, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Моя умма (народ) будет пребывать в достатке до тех пор, пока не начнет откладывать разговение на более позднее время». Этот хадис приводит имам ал-Бухари и имам Муслим. В другом хадисе, Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) призывал верующих не затягивать с вечерним разговением. Передают от Абу Хурайры, который сказал, я слышал слова Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) который сказал: «Всевышний Аллах назвал самыми любимыми тех Своих рабов, которые спешат разговеться после поста». Этот хадис приводит имам ат-Тирмизи.

Мусульмане должны быть друг другу милосердны и добры в этот прекрасный месяц Рамазан, по мере возможности приглашать друг друга в гости и угашать во время «Ифтара» на разговения поста. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто помогает постящемуся разговеться, получит такой же саваб (вознаграждение), как и за богослужение. Ничто не может уменьшить саваб за соблюдение поста». Этот хадис приводит имам ат-Тирмизи.

В другом хадисе сказано: «Кто в месяц Рамазан угостит ифтаром брата по вере, получит прощение старых грехов и спасется от огня ада, а также заработает саваб как за соблюдение поста. Услышав это, сахабы (сподвижники Пророка) поинтересовались, что делать, если у них самих недостаточно еды. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) пояснил: «Даже если вы дадите постящемуся для разговения стакан воды или финик, Аллах дарует вам вознаграждение за этот поступок». В Священный месяц Рамазан, мы не должны забывать о Ночи Могущества и Предопределения – это самая значимая ночь, потому, что первые суры Священного Корана были ниспосланы Пророку Мухаммеду (да благословит его Аллах и приветствует) именно в эту ночь. Ночь предопределения является ночью огромных благословений и добра. В Коране указывается, что она лучше, чем тысяча месяцев. Тысяча месяцев равняется восьмидесяти трём годам и четырём месяцам. В 2022 году Ночь с 27 на 28 апреля – это Лейлят аль-Кадр.

По этому поводу Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения. Знаете ли вы, что такое ночь предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ниспосылаются ангелы и Дух также ниспосылается в эту ночь по приказу своего Господа, чтобы вершить все повеления Его. Она Мир (Салям) до наступления восхода».

Сура «ал-Кадр» посвящена наиболее значимому и ожидаемому многими мусульманами явлению – наступлению Ночи предопределения. О её величии говорит то обстоятельство, что именно в Ночь предопределения было завершено ниспослание Священной Книги мусульман.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тому, кто проведёт в поклонении Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Всевышнего, простятся его прежние грехи» Этот хадис приводит имам ал-Бухари и имам Муслим. Имам Ибн Касир в своём «Тафсире», комментируя слова Всевышнего Аллаха сказал: «То есть в эту ночь умножается нисхождение ангелов, учитывая её особую благодать. Ангелы нисходят с благодатью и милостью, как нисходят они при чтении Корана, окружают собрания поминающих Аллаха и преклоняют крылья перед искателем знаний, возвеличивая его». Исходя из выше сказанного следует, что Ночь Предопределения является важнейшим атрибутом Рамазана. Пусть каждому из нас Всемилостивый и Милосердный даст возможность провести эту ночь в поминании Его величия, намазе, чтении Корана и других поклонениях.

Еще один вид поклонения в месяц Рамазан, «И‘тикаф» (уединение в поклонении) – это уединение совершается с соблюдением определенных правил в мечети или в месте, которое считается мечетью, с намерением совершения поклонения Аллаху. Сунной является совершение и‘тикафа в последние десять дней Рамадана. В состоянии и‘тикафа мусульманин проводит время, совершая намазы, читая Коран и другие книги, молясь и делая зикр (восхваления) Всевышнему Аллаху. Передается, что ‘Айша (да будет доволен ею Всевышний Аллах) сказала: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)) на протяжении своей жизни в последние десять дней каждого Рамадана не покидал мечети» Этот хадис передают имам аль-Бухари и имам Муслим.

Этот вид поклонения считается очень достойным деянием. Благодаря уединению, душа человека на некоторое время отрешается от мирской суеты и устремляется к Господу, и верующий, поклоняющийся в мечети – доме Аллаха, обретает спокойствие. Сколь велико благо, когда мусульманин использует проходящие дни своей жизни, устремляясь всем существом к своему Творцу в таком священном месте и пребывая в поклонении, приближается к Аллаху с чистой душой!

Каждый мусульманин, который стремится к Всевышнему Аллаху совершая добрые поступки будет вознагражден, а тот, кто будет держать пост в месяц Рамазан – пусть будет в Милости и Милосердии Всевышнего Аллаха.

Пусть Всевышний Аллах примет и дарует вознаграждение за наш пост, поклонения, а также за благие дела. Пусть Всевышний оберегает наше государство, дарит согласие и единство всему нашему народу! Пусть этот месяц пройдет для нас в искреннем, радостном и усердном служении Аллаху, и закончится принятием наших добрых дел. Пусть Всевышний Аллах ниспошлет баракат (свое богославение) на нашу казахстанскую землю и защитит ее от всех невзгод!

- Спасибо за беседу!













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