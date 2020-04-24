О значимости проведения конституциональных реформ в странах рассказал президент Венецианской комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио рассказал о значимости проведения конституциональных реформ в странах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 лет назад республики Советского Союза находились в процессе получения своей независимости. Некоторые из стран испытывали большие социальные волнения, тогда как другие страны находились в более в спокойных условиях в процессе подготовки и создания государственности. 24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР принял закон об учреждении поста Президента Казахской ССР. Это послужило важным шагом в создании национальных учреждений, а также предопределило выбор будущего конституционного дизайна президентской формы правления. Президентская система закреплена статьей 2 Конституции РК, принятой в результате всенародного голосования 30 августа 1995 года. Многие страны бывшего СССР решили выступить за президентскую форму правления после получения ими независимости», - рассказал Джанни Букиккио в ходе международной научно-практической онлайн-конференции «Президентская форма правления: конституционная основа и политическая практика».

По его словам, в президентской системе исполнительные законодательные ветви власти раздельные. Для того чтобы они взаимодействовали, требуется медиация, что зачастую связано с обращением к судам.

«Полномочия Президента должны быть сбалансированы с помощью сильного Парламента и сильной судебной власти. Любая страна, которая хочет построить демократию, понимает, что это не самая легкая задача. Мы в Венецианской комиссии имеем возможность проводить подобные наблюдения. С момента основания (30 лет назад) Венецианская комиссия оказывала поддержку многим странам, включая Казахстан, в проведении конституциональных реформ. Разделение властей развивается. Даже если Конституция сама по себе сбалансирована и хорошо написана с самого начала, очень многое зависит от того, как исполняют положение Конституции», - отмечает президент Венецианской комиссии.

Ссылаясь на практические методы, Джанни Букиккио отметил, что существуют потребности во внесении поправок в Конституцию.

«Почему демократические страны проводят конституциональные реформы? Это делается для того, чтобы добиться баланса между исполнительными, законодательными и судебными ветвями власти, для того, чтобы можно было справляться с текущими вызовами и удовлетворять законные желания граждан… При проведении конституциональных реформ в Казахстане 2017 года основной целью было улучшение существующей системы разделения властей. Венецианская комиссия подчеркивает, что такие конституциональные изменения являются большим шагом вперед», - заключил Джанни Букиккио.