Напомним, в Астане прошли переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, прибывшим с официальным визитом. Стороны подчеркнули важность углубления стратегического партнерства, развития торгово-экономических отношений, а также культурных и образовательных связей. В тот же день оба лидера приняли участие в международном форуме Digital Bridge 2025, где были озвучены новые инициативы в области цифровизации и искусственного интеллекта.

— Господин Юлай, Венгрия традиционно подчеркивает свои культурные и исторические связи с тюркским миром. Насколько реально эти связи влияют на развитие казахско-венгерских отношений сегодня?

— Эти связи оказывают значительное влияние. Венгрия активно использует культурно-историческое наследие для укрепления диалога с тюркскими странами. Я приведу два примера: программа Stipendium Hungaricum, благодаря которой в Венгрии уже сформировалась заметная группа студентов из Казахстана, и такие проекты, как Игры кочевников или ежегодный Kurultáj в городе Бугац. Все это стало символом культурного мостика.

Кроме того, внешняя политика Венгрии при Викторе Орбане акцентирована на Восток и тюркский мир. Это отражает не только интерес к общим историческим корням, но и стремление развивать практическое сотрудничество. В итоге именно культурные и образовательные инициативы становятся базой для расширения партнерства.

— В Астане состоялись переговоры президентов Токаева и Шуйока. Как Вы оцениваете их значение?

— Это важный шаг для обеих стран. Президент Токаев подчеркнул, что Венгрия была одним из первых государств Европы, признавших независимость Казахстана, и это символично. Сегодня диалог вышел на новый уровень — от признания к практическому наполнению партнерства.

Венгрия вкладывает в экономику Казахстана, объем взаимной торговли растет, а портфель совместных инвестиций уже включает проекты в машиностроении, сельском хозяйстве и логистике. Но не менее важно, что лидеры затронули тему культурных и образовательных связей. Это говорит о том, что сотрудничество не ограничивается экономикой, а строится на долгосрочной гуманитарной основе.

— Президент Касым-Жомарт Токаев активно продвигает идею консолидации тюркского пространства. Как Вы оцениваете его вклад в укрепление диалога с Венгрией?

— С момента независимости именно президенты задают направление внешней политики страны. Поддержка Токаева в вопросах развития тюркской интеграции очевидна. Его позиция заключается в том, чтобы расширять диалог, вовлекая и европейские страны, такие как Венгрия, в структуру сотрудничества.

Важно понимать, что Венгрия имеет статус наблюдателя в Организации тюркских государств, и это не просто символ, а реальная возможность укреплять связи. Здесь роль Президента Токаева как лидера, способного соединять разные векторы, тюркский и европейский, — действительно заметна.

— Казахстан и Венгрия активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. Насколько личная дипломатия Токаева способствует этому процессу?

— Думаю, она играет ключевую роль. Президент Токаев демонстрирует приверженность многовекторной политике и формирует доверие к Казахстану как к надежному партнеру. Это особенно важно для стран ЕС и НАТО, таких как Венгрия. Его дипломатия помогает не только укрепить культурные и гуманитарные связи, но и создавать новые проекты в экономике и цифровой сфере.

— Помимо экономики большое внимание, как отметили на встрече сегодня, уделяется гуманитарным связям. Может ли эта «мягкая сила» стать долгосрочной основой партнерства?

— Безусловно. Венгрия привлекает студентов из Казахстана через Stipendium Hungaricum, а культурные параллели — этнографическая группа куманов в Венгрии, тюркские заимствования в венгерском языке — усиливают взаимный интерес. Такие связи формируют прочный фундамент партнерства. Экономика всегда может меняться под влиянием внешних факторов, но культурная и образовательная дипломатия — это долгосрочный капитал.

— Можно ли сказать, что визит президента Венгрии подтвердил не только высокий уровень отношений, но и авторитет Токаева как лидера, строящего мосты между Европой и тюркским миром?

— Да, именно так. Токаев сумел показать, что Казахстан способен быть площадкой для диалога разных цивилизаций. В этом и заключается его авторитет как международного лидера. Совместное участие президентов в Digital Bridge 2025 символично: это не только форум о технологиях, но и новая точка соприкосновения Европы и тюркского мира.

Визит президента Венгрии Тамаша Шуйока в Казахстан стал подтверждением того, что тюркско-европейское партнерство укрепляется не только в экономике, но и в культуре, образовании и цифровых технологиях. А роль Президента Касым-Жомарта Токаева в этом процессе можно назвать ключевой: он выступает архитектором диалога между Востоком и Западом, превращая Казахстан в естественный мост между регионами.