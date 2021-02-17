О жестких требования к застройщикам ЖК рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О жестких требованиях к застройщикам жилых комплексов Алматы рассказал аким города на отчетной встрече с населением, проходившнй в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время прямого эфира жители задали вопрос о необходимости строительства парков и скверов в городе. В ответ Бакытжан Сагинтаев рассказал о том, что сейчас к застройщикам жилых комплексов требования ужесточились.

«Теперь к застройщикам новые требования. Когда они приходят со своими планами, мы у всех спрашиваем, где школа, детский сад, поликлиника или амбулатория? Мы считаем, если хотите построить комплекс, а рядом какая школа есть, какая нагрузка на нее ляжет? Если в план не входит школа, тогда и строительства не будет. Требования к нашим застройщикам - это удовлетворять потребность в школах, детских садах и небольших амбулаториях. Только по такому принципу будем двигаться», - уточнил аким города.

Ранее, аким ответил на жалобы о массовой жилой застройке города.