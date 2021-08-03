О жаре и грозе предупредили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве регионов республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Алматинской области сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области местами ожидается очень сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара до 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется очень сильная жара 41 градус. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 35 градусов. Ветер северный, 4 августа местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области местами сохраняется сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Ожидается сильная жара 42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 18 м/с. г. Павлодар: 04 августа утром и днем ожидаются гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью местами гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.















