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О запрете продажи немаркированной табачной продукции рассказали в Алматы

28 Декабря 2021 14:17
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О запрете продажи немаркированной табачной продукции рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента государственных доходов Алматы Орынкуль Казиева в ходе брифинга региональной службы коммуникаций рассказала о запрете реализации табачных изделий без цифрового кода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер объяснила, что маркировка - это особая отметка на товаре, которая содержит о нем основную информацию: данные о производителе, серийный номер и прочие сведения, необходимые для контроля за его перемещением.

«Как известно, с 1 октября 2020 года в Казахстане введена обязательная цифровая маркировка сигарет с фильтром, содержащих табак. С 1 апреля 2021 года маркировка стала обязательной для всех видов табачных изделий и их заменителей. Реализация табачных изделий без цифрового кода запрещена. С 16 сентября текущего года упрощена работа по маркировке табачных изделий, маркировку табачных изделий осуществляют только на уровне производителей/импортеров и оптовых реализаторов. Розничным реализаторам достаточно будет подтвердить получение товаров без приобретения и применения 2D-сканеров», - сообщила О. Казиева.

При этом для участников разработано бесплатное мобильное приложение Naqty Sauda kassa, которое в свою очередь является заменой ККМ и 2D-сканера.

Также разработано бесплатное мобильное приложение Naqty Оnim как инструмент общественного контроля. Через это приложение каждый гражданин при покупке табачных изделий может проверить их на подлинность и удостовериться в качестве приобретаемого продукта.

Для регистрации в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров необходимо:

- получить электронную цифровую подпись (ЭЦП);

- зарегистрироваться в ИС «МПТ» по ссылке markirovka.kz;

- подтвердить получение товара в ИС «МПТ» (при приеме товара от поставщиков подтверждаете акт приема-передачи в ИС МПТ)№

- начать правильно реализовывать маркированную продукцию (использовать кассовый онлайн- аппарат).

По вопросам маркировки товаров круглосуточно работает бесплатная горячая линия по номеру - 8 800 080 6565. Также для поддержки предпринимателей и обсуждения вопросов есть Telegram-чат Markirovka Qoldau, телефон 8-(7272)-67-35-62 и Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty.

К слову, цифровая маркировка товаров является межнациональным проектом, реализуемым на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После введения обязательной маркировки ожидается значительное снижение доли теневого оборота.


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#Алматы   #Экономика  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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