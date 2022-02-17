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О запланированных политических реформах рассказал Глава государства

17 Февраля 2022 21:13
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О запланированных политических реформах рассказал Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о запланированных политических реформах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас преждевременно говорить, какие изменения произойдут. Однако ряд преобразований будет. Об этом я уже говорил в своем выступлении на заседании Мажилиса. Изначально планировал объявить о новых политических реформах осенью. Теперь принято решение, что политические реформы я предложу в своем Послании народу в середине марта», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале «Qazaqstan».

«Знаю, что сейчас наши граждане с большой надеждой ждут реформы. Именно поэтому я призвал вместе строить новый Казахстан. Многие вопросы, о которых я говорил, нашли поддержку большинства народа. После любых сложностей открываются огромные возможности. Слово «кризис» на китайском языке означает «новые возможности». Поэтому нам следует вместе приложить все свои усилия во благо процветания нашей Родины», - добавил Президент.

Глава государства заверил, что будет вестись диалог с гражданским обществом, независимыми экспертами.

«Ведь мнение народа очень важно. Я провозгласил принцип «не человек для государства, а государство для человека». В связи с этим Правительству поручено подготовить соответствующие предложения», - заключил Касым-Жомарт Токаев.


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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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