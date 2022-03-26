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    18:41, 25 Март 2022 | GMT +6

    О запасах влаги в почве сообщили в Казгидромете

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз запасов продуктивной влаги в почве перед началом весенне-полевых работ на 2022 год выпустил Казгидромет. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В РГП «Казгидромет» разработан прогноз запасов продуктивной влаги в почве перед началом весенне-полевых работ на 2022 год.

    Согласно полученным расчетам оптимальные запасы продуктивной влаги перед севом ожидаются в Карагандинской, Алматинской и Туркестанской области.

    От оптимального до удовлетворительного уровня ожидаются запасы влаги в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской области.

    В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Кызылординской областях запасы продуктивной влаги в почве перед началом весенне-полевых работ ожидаются удовлетворительные.

    В Мангистауской области весной 2022 года запасы влаги в почве будут недостаточными .

    Стоит отметить, что несмотря на то, что Мангистауская и Кызылординская область к зерносеющим регионам не относятся, в этом году для них также разработан прогноз запасов влаги в почве на весну 2022 года.

    Более подробно об ожидаемых запасах влаги а почве можно узнать в приложении для фермера https://agrodata.kz.


    Теги:
    Погода Сельское хозяйство Казгидромет
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