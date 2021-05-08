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    12:36, 08 Май 2021 | GMT +6

    О заболевших коронавирусом и вакцинированных рассказали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за 7 мая зарегистрировано 646 случаев коронавирусной инфекции, из них 600 с симптомами и 46 без симптомов. Вакцинацию прошли более 247 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здоровья, выписано всего – 243 человека, поступило – 312 пациентов. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 399 человек (106 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 234 пациента. На ИВЛ – 32, на неинвазивной ИВЛ – 69, High flow занято - 94 аппаратов.

    На амбулаторном наблюдении находится 4 659 пациент, с симптомами – 4 046 с легкой и средней степенью, без симптомов – 613.

    По состоянию на 8 мая за минувшие сутки в Алматы провакцинировано — 3 018 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 8 мая прививки получили - 247 104 человека.

    На сегодняшний день функционирует – 214 пунктов, в которых задействовано 315 прививочных бригад в количестве 1 282 человека. Работают выездные мобильные бригады.

    Напомним, Алматы находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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