РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:46, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    О выявленных фактах торговли людьми сообщили в МВД РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выявленных фактах торговли людьми рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На минувшей неделе на территории страны проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

    Было отмечено, что в ходе операции проверялось арендное жилье, развлекательные заведения, бани и сауны, гостиницы, привокзальные площади и другие объекты.

    «За три дня выявлено 56 преступлений, в том числе два факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, два факта торговли людьми, в том числе два факта по несовершеннолетним», - уточнил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!