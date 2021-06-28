О выявленных фактах торговли людьми сообщили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выявленных фактах торговли людьми рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На минувшей неделе на территории страны проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

Было отмечено, что в ходе операции проверялось арендное жилье, развлекательные заведения, бани и сауны, гостиницы, привокзальные площади и другие объекты.

«За три дня выявлено 56 преступлений, в том числе два факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, два факта торговли людьми, в том числе два факта по несовершеннолетним», - уточнил Нурдильда Ораз.