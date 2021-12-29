О выгоде от строительства кирпичного завода рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на совещании по итогам года заявил об увеличении заказов промышленных предприятий на 30% - до 56,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима области, задача следующего года – увеличить заказы до 65 млрд тенге.

«Завод «ЗИКСТО» реализует крупный заказ для КТЖ и обеспечен стабильным двухлетним контрактом. Завод по производству изотермических вагонов-термосов «Cool infinity» произвел 140 вагонов на 5 млрд тенге, треть из которых экспортировали в РФ. Введенный в этом году фанерный комбинат произвел 11 тысяч кубов готовой продукции. Это обеспечило около 30-ти строительных площадок области и других регионов страны, в том числе новую строящуюся многопрофильную больницу. Завод обеспечен заказами на многие месяцы вперед. Это пример того, как должны создаваться и работать производства», - сказал К. Аксакалов.

Аким области подчеркнул, что новые производства размещают на пустующих территориях.

«В области из 300 тысяч квадратных метров пустующих помещений 200 тысяч уже восстановлены и «получили новую жизнь». Во-первых, мы облагораживаем наш город. Во-вторых, не нужно тратить лишние деньги, время на строительство помещения «с нуля». Мы бы могли строить завод на пустыре, где нет коммуникаций. Это обошлось бы нашим инвесторам дороже», - отметил К. Аксакалов.

Глава региона добавил, что много лет в регионе не было собственного производства строительных материалов. Сейчас стараются привлекать инвесторов для создания таких предприятий.

«Крупный проект для нашего региона – кирпичный завод. Его реализация находится на финальном этапе. Выход на проектную мощность обеспечит треть всей потребности области в кирпиче. Например, цена забутовочного кирпича из других областей для наших объектов обходится в 90-92 тенге с учетом транспортных расходов. Кирпич же нашего завода будет стоить дешевле за счет экономии на логистике», - сообщил К. Аксакалов.

Запустят в регионе завод по производству автоклавных газоблоков и плит, сухих строительных смесей, железобетонных изделий.