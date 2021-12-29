+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О выгоде от строительства кирпичного завода рассказал аким СКО

29 Декабря 2021 14:41
Поделиться:
О выгоде от строительства кирпичного завода рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на совещании по итогам года заявил об увеличении заказов промышленных предприятий на 30% - до 56,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Республиканская благотворительная акция «Елбасы жылуы» стартовала в Нур-Султане
Основные итоги 2021 года подвели в акимате Павлодарской области Какие законы приняты в 2021 году в Казахстане Изменение тарифа на воду для сельчан пояснил аким СКО

По словам акима области, задача следующего года – увеличить заказы до 65 млрд тенге.

«Завод «ЗИКСТО» реализует крупный заказ для КТЖ и обеспечен стабильным двухлетним контрактом. Завод по производству изотермических вагонов-термосов «Cool infinity» произвел 140 вагонов на 5 млрд тенге, треть из которых экспортировали в РФ. Введенный в этом году фанерный комбинат произвел 11 тысяч кубов готовой продукции. Это обеспечило около 30-ти строительных площадок области и других регионов страны, в том числе новую строящуюся многопрофильную больницу. Завод обеспечен заказами на многие месяцы вперед. Это пример того, как должны создаваться и работать производства», - сказал К. Аксакалов.

Аким области подчеркнул, что новые производства размещают на пустующих территориях.

«В области из 300 тысяч квадратных метров пустующих помещений 200 тысяч уже восстановлены и «получили новую жизнь». Во-первых, мы облагораживаем наш город. Во-вторых, не нужно тратить лишние деньги, время на строительство помещения «с нуля». Мы бы могли строить завод на пустыре, где нет коммуникаций. Это обошлось бы нашим инвесторам дороже», - отметил К. Аксакалов.

Глава региона добавил, что много лет в регионе не было собственного производства строительных материалов. Сейчас стараются привлекать инвесторов для создания таких предприятий.

«Крупный проект для нашего региона – кирпичный завод. Его реализация находится на финальном этапе. Выход на проектную мощность обеспечит треть всей потребности области в кирпиче. Например, цена забутовочного кирпича из других областей для наших объектов обходится в 90-92 тенге с учетом транспортных расходов. Кирпич же нашего завода будет стоить дешевле за счет экономии на логистике», - сообщил К. Аксакалов.

Запустят в регионе завод по производству автоклавных газоблоков и плит, сухих строительных смесей, железобетонных изделий.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Промышленность   #Строительство   #Экономика   #Итоги 2021 года  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Республиканская благотворительная акция «Елбасы жылуы» стартовала в Нур-Султане
Основные итоги 2021 года подвели в акимате Павлодарской области
Какие законы приняты в 2021 году в Казахстане
Изменение тарифа на воду для сельчан пояснил аким СКО
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
2 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
3 Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
4 Школы нового формата открылись в Алматы
5 Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
6 Землетрясение произошло в 456 км от Алматы
Читайте также
Для казахстанских военных планируют строить модульные дома
Аким СКО: 50 млн тенге будут экономить аграрии на покупке комбайна
Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Школы нового формата открылись в Алматы
Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
Землетрясение произошло в 456 км от Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив