О выгодах животноводства  рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области обсудили перспективы увеличения производства мяса и молока. Нынешние темпы главу региона Кумара Аксакалов не устраивают, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В январе производство мяса и молока в целом по области возросло на 7% и 10%, соответственно. Однако в двух районах – Есильском и Акжарском - динамики нет. К ответу К.Аксакалов призвал акимов. Те пообещали, что ситуацию исправят. В Есильском районе 500 голов скота пришлось отправить на убой из-за бруцеллеза. Отсюда и производство мяса в минусе. Районный аким Алтынбек Абдоллаев заверил, что скот уже завозят, откормплощадку построят. В Акжарском районе тоже возлагают надежды на откормплощадки.

«Надо заниматься отраслью. Государство создает механизмы, выделяет финансы. Где результаты работы? У нас большие планы по строительству откормочных площадок. Мы должны открыть 52 молочно-товарных фермы, как минимум. Создаются уникальные возможности для развития отрасли животноводства. Средства предусмотрены. В рамках пятилетней программы развития области запланированы большие средства на развитие сельского хозяйства. Мы под небольшие проценты даем деньги для сельхозтоваропроизводителей. Такой проект будет реализован только в нашей области. В других регионах подобного нет. Мы бюджетные деньги направим через СПК «Солтустик». Каждый месяц должен давать результат по животноводству», - считает К.Аксакалов.

По словам акима области, сумму кредита в этом году увеличили до одного миллиарда тенге, в пять раз больше, нежели в прошлом году. К.Аксакалов уверен, что со стороны государства все условия для развития сельского хозяйства созданы.

«Субсидируются строительно-монтажные работы. Строишь ферму - 50% государство субсидирует, приобретаешь молочное оборудование – 25%, корма и кормозаготовительная техника субсидируются на 50%. Почему не заниматься сельским хозяйством? Огромные просторы, земля, которая должна работать. В конце года мы должны увидеть своевременное завершение строительства всех этих ферм. Мы сделали все, чтобы сельхозтоваропроизводители получили удобную схему работы. Все время кричали, что нет денег, возможности, высокие проценты по кредитам. Сейчас все есть. Уже разжевали, осталось в рот положить», - сказал К.Аксакалов.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов заверил, что уже сформировали пул инвестиционных проектов. На следующей неделе начнет работать комиссия по определению потенциала претендентов.

«С первых месяцев этого года надо закладывать основу для проектов следующего года. Уже компании должны готовить специалистов. Возможно, нам нужно, чтобы в области была сформирована стройкомпания, которая бы специализировалась на строительстве МТФ. И не одна. Там есть специфика работы. Любая строительная организация не сможет выполнить. Есть 1,5-2 месяца времени на подготовку», - подчеркнул К.Аксакалов.