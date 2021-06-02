О возникших вопросах по проектам автодорог «Мерке-Бурылбайтал» и «Калбатау-Майкапшагай» сообщили в МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О возникших вопросах по проектам автомобильных дорог «Мерке-Бурылбайтал» и «Калбатау – Майкапшагай» сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По проектам «Мерке-Бурылбайтал» и «Калбатау–Майкапшагай», финансируемых за счет займов ЭксИмБанка, имеются вопросы по организации работ к подрядным организациям «СиньСинь» и ТОО «СП «КазГерСтрой». На реализацию займовых проектов повлияла девальвация и волатильность тенге, которые сказались на стоимости дорожно-строительных материалов», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Министр добавил, что влияние оказывает и постоянный рост цен на дорожно-строительные и горюче-смазочные материалы.

«Это касается повышение стоимости битума, цемента, металла, дизельного топлива. Также мы слышим недовольства от пользователей по качеству объездных дорог. В среднем строительные работы занимают до 3 лет, и объездные дороги устраиваются на локальных участках и по мере их завершения. Для обеспечения качественного содержания объездов, мы поручили Национальной компании Казавтожол взять на строгий контроль состояние объездных дорог. Здесь, мы хотим принести извинения за временные неудобства, возникшие при реализации наших проектов», - добавил Бейбут Атамкулов.