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О возможных разливах рек и подтоплениях предупредили жителей 4 областей РК

3 Февраля 2023, 18:03
О возможных разливах рек и подтоплениях предупредили жителей 4 областей РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О возможных разливах рек и подтоплениях предупредили синоптикии жителей четырех южных областей республики, передает МИА «Казинформ».

«В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - сообщили в РГП «Казгидромет».


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