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О возможном подъеме уровня рек предупредили жителей СКО

14 Марта 2023, 21:10
О возможном подъеме уровня рек предупредили жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие трое суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба спасения распространила через мобильное приложение Darmen сообщение о том, что в период с 15-го по 17-е марта прогнозируются смешанные осадки, повышение температурного фона. В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

Ранее жители региона получили штормовое предупреждение на 15 марта. В среду на большей части области пройдут дождь и снег. На севере, востоке, юге региона ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду, на севере, востоке, юге области с порывами до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается 3 мороза - 2 тепла.


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