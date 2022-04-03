О военном детстве и взаимовыручке целинников рассказал старожил из Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области старожил села рассказал краеведам о своём военном детстве, когда ходить в школу было «не в чем», о том, почему его семье оказалось лучше жить в Казахстане, как и зачем он попал в Ашхабад, и как сельчане помогали друг другу собирать хлеб в годы поднятия целины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я ходил в первый класс, но в октябре-ноябре ударили морозы - ходить в школу стало не в чем, и так было у всех, - рассказал 88-летний житель села Теренколь одноимённого района Пётр Иванович Кузнецов молодым краеведам-участникам этнографической экспедиции. - Школа, считай, закрывалась. Когда война кончилась, в «Октябрьском» я уже ходил в школу».

В доме Петра Ивановича молодёжь, решившая принять участие в краеведческом движении в качестве волонтёров, оказалась в качестве участников этнографической экспедиции. Её задачей был сбор устных воспоминаний о традициях, истории села Теренколь, а также традиционных предметов культурного наследия для их последующих изучения и экспонирования в музее. Прежде Теренколь носил имя Качиры.

П.И. Кузнецов рассказал ребятам, что родился примерно в 70 километрах от села Теренколь, в этом же районе, в селе Полтавка. В декабре 1945 года приехал с фронта его отец, который дошёл до Германии, а потом воевал ещё и в Японии, откуда домой и вернулся. В 1946 году их семья перебралась в совхоз «Октябрьский». Там уже в десять лет Пётр пошёл в школу, в первый класс. Окончил десятилетку.

Таких ребят, которые начали учиться не в семь лет, а гораздо позже, было немало. Когда П.И. Кузнецов окончил школу, брат его отца уехал жить в Западную Беларусь, где встретил конец войны и остался жить вместе со своим сыном. Позвал он к себе жить и родного брата – отца Петра Кузнецова. Поэтому они всей семьёй снялись с насиженного места. «Семьи были большими», - говорит Пётр Иванович. У его дяди было девять детей, а у них – семеро.

«Три года пожили мы – мать закомандовала: «Поедем назад. Там погода лучше, жить легче» (потому что погода не сырая)», - объяснил мамины слова мужчина.

Кузнецовы вернулись из Беларуси в Казахстан. Пётр стал работать в совхозе. В первый год трудился на комбайне, позже – слесарем, потом немного – комсоргом. Активистом, говорит, был большим. Три года П.И. Кузнецов служил в армии. Но, вернувшись домой, работать в совхозе уже не захотел. В 1956 году Пётр Иванович стал шофёром в автобазе номер десять, затем ушёл в училище, где был завгаром, старшим мастером, после чего перешёл в автоколонну.

В это время Петра Ивановича отправили в Ашхабад на курсы повышения квалификации, потому что в каждом отряде их автоколонны командовать должен был офицер, человек с высшим образованием, а таких не хватало. П.И. Кузнецова, у которого было среднее образование, планировалось назначить руководителем отряда, вот и направили учиться. К тому времени он уже был женат. В Туркменистане Пётр Иванович пробыл полгода. Вернувшись, стал начальником отряда. На пенсию выходил в должности замначальника автоколонны в звании капитана в 1995 году.

«Я вам кажу, что такое были Качиры. Это маленькое было село, - посмотрел на краеведов старожил и вернулся к рассказу о совхозе. – С 1952 по 1956 год пригнали около 30-40 новых тракторов С-80 из Челябинска. Их использовали на уборке. Там было много молодёжи в возрасте 17-20 лет, которая и села на эти трактора, а пожилых, пришедших с фронта трактористов было двое-трое».

Это было время, когда в стране поднимали целинные и земли. Ребята, говорит он, пахали в две смены. Одни работали в день, другие – в ночь.

«Испахали много: было 17 тысяч гектаров, а уже в 1956-1957 годах – 29 тысяч гектаров посевной площади в совхозе! - вспоминает Пётр Иванович целинную эпопею и отдельные случаи. – Хлеба было много, особенно в семидесятые годы: мы убрали хлеб, а иртышане (хлеборобы соседнего Иртышского района, который от Качирского отделяет река Иртыш, - Казинформ) ещё нет. И мы помогали. Военные сразу переправу сделали, и все машины, которые шли оттуда с зерном, а оно было сырым, надо было везти на элеватор. Все элеваторы в Качирах были заполнены!..».

В пятидесятых годах в селе Качиры было всего две улицы: Телеграфная и Советов. Там, где сейчас – улицы и дома, был пустырь. А среди села было болото. Мужчина вспоминает, что в их автоколонне работал фронтовик по фамилии Жариков, директор лесхоза. Он заставил рабочих высаживать в селе вербу. Сажали, говорит, её всей автобазой. Это помогло уйти влаге. Болото высохло, и люди стали строить на его месте дома…

Сейчас Пётр Иванович остался один: жену похоронил, детишек нет. Из семи детей их семьи у П.И. Кузнецова остались две родные сестры; одна живёт в селе Октябрьское этого же района, другая – в Павлодаре. Им 84 и 74 года. Из дома аксакал выходит редко: ноги уже не те, да и хвори мешают. Но он любит книги, с удовольствием читает. Очень любит говорить с детьми и молодёжью. Даже автобаза, где он работал, в своё время взяла шефство над качирской школой номер один, помогала ей. И об этом тоже мужчина вспоминает всегда с теплотой.





Фото Олега Красильникова.