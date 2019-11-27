О внедрении сети 5G рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О внедрении сети 5G в Алматы рассказал заместитель акима города Сапарбек Туякбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замакима заявил, что в рамках Almaty Invest Forum был подписан меморандум с АО «Казахтелеком» с целью расширения коммуникации.

«У нас есть четкое видение, где не хватает оптоволокна. Когда планируются такие инфраструктурные дорогие проекты, в основном ориентируются на спрос. У нас идет исследование по городу, где не хватает, где идет концентрация, вплоть до посещаемых точек в городе. Мы выявили некоторые точки, где не хватает мощностей. Поэтому в рамках подписанного меморандума будем развивать их комплексно: это не только 5G, это оптическое волокно и т.д. По нашим оценкам, совместно с компанией будем продвигать на эти проекты до 200 млрд тенге. Это огромные средства. Это значительно улучшит коммуникационную инфраструктуру города», - сказал Сапарбек Туякбаев.

Он также добавил, что уже имеется детализированный план на ближайшие 5 лет по оснащению в городе.

«Где есть спрос и где уже достаточно оптоволокна, будем запускать 5G, не обязательно охватить весь город. Чтобы создать парк креативной индустрии, нужна будет мощная инфраструктура, суперкомпьютеры, мощные связи, интернет. Поэтому поэтапно будем развивать это направление в городе», - заявил замакима.

Ранее сообщалось об окончательных сроках внедрения сети 5G в Казахстане.