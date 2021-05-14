О видеокамерах с искусственным интеллектом рассказали в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы контролирует правопорядок в городе с помощью четырех тысяч камер видеонаблюдения, 600 из них наделены искусственным интеллектом и сами фиксируют нарушения, без человеческого вмешательства. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Камера может установить человека, находящегося в розыске, или выявить машину с подложными государственными регистрационными номерами. С их помощью с начала года уже раскрыто 1400 преступлений, выявлено 780 тысяч административных правонарушений», – подчеркнул он.

По его словам, в рамках поручения Президента страны по развитию Алматы разрабатывается проект, согласно которому стражи порядка получат доступ ко всем видеокамерам на различных объектах города.

«Речь идет о торговых домах, больницах, поликлиниках, школах, одним словом, те места, которые массово посещают граждане. Таким образом, у нас будет возможность следить за порядком в городе посредством 100 тысяч камер видеонаблюдения. Мы убеждены, что именно такие превентивные меры положительно сказались на снижении преступности в целом. Наш город стал безопаснее для жителей и гостей. Поэтому мы и дальше будем продолжать работу в этом направлении», – заключил К. Таймерденов.