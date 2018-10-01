-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:38 150
О видах жилищных сертификатов по программе «7-20-25» рассказали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О тонкостях выделения ипотечных сертификатов при участии в программе «7-20-25» рассказали в ипотечной организации «Баспана», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Председатель правления ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков на брифинге рассказал, какие виды сертификатов будут предоставлять акиматы при субсидировании.
«Это в виде безвозмездной социальной помощи и в виде долгосрочного беспроцентного кредита.
Беспроцентный кредит будет выдавать сам акимат либо подотчётная акимату структура», - сказал Алтынбеков.
Он добавил, что основная причина отказов в предоставления займов по жилищной программе «7-20-25» - невозможность заявителей подтвердить доходы. Кроме того, многие не подают заявки, так как не имеют средств для первоначального взноса. С введением сертификатов жизнь потенциальных участников программы облегчится - оператор программы «7-20-25» рекомендует акиматам субсидировать 50% первоначального взноса. Правда, последнее слово останется за регионами.
«Некоторые регионы (Шымкент и Актюбинская область) уже подписали соглашения по снижению финансовой нагрузки для молодых семей и работников бюджетной сферы (продукты «Жас арман» и «Қамқор баспана»), практической реализацией которых теперь станет выделение жилищных сертификатов. То есть деньги на это в бюджетах двух регионов уже заложены, планируется в ближайшее подписать аналогичные соглашения со всеми остальными регионами»,- сообщил Алтынбеков.
В первую очередь на сертификаты претендуют педагоги, медработники, полицейские и другие работники социальной бюджетной сферы.
О тонкостях процедуры в ипотечной компании не рассказывают. Так как деньги будут выделять сами акиматы, они же и будут решать, кому и на каких условиях давать сертификаты. То есть процедура может отличаться в разных регионах. Единого контролирующего органа не будет.
«Распределение и суммы сертификатов будут регулировать местные исполнительные органы по своим внутренним процедурам», - отметил Кайрат Алтынбеков.
В «Баспане» сообщали, что средний номинал одного жилищного сертификата составит 1 млн тенге. Но Кайрат Алтынбеков пояснил, что эта сумма может быть как меньше, так и больше - всё на усмотрение акимата.
Объявленная ранее цифра в 50 тысяч жилищных сертификатов также пока ориентировочная, и может измениться.
Напомним, сегодня стало известно о запуске ипотечных сертификатов.
- Японский бизнес планирует инвестировать в инфраструктуру Туркестана
- Получить квартиру по «7-20-25» для работающих казахстанцев реально - строитель
- Новый мост построят в Кызылординской области
- Акмолинская область вошла в тройку лидеров по программе «7-20-25»
- Строить жильё по программе «7-20-25» в городах-спутниках поручил аким области
- Как будут решать проблему плохих дорог в СКО