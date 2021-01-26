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    13:52, 26 Январь 2021 | GMT +6

    О важности внедрения сплошной цифровизации для получения медикаментов заявил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи, Глава государства обратил внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важно обратить внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно. Зачастую в медучреждениях говорят – их нет, и людям, в том числе из малообеспеченных групп, приходится приобретать их за свой счет. В то же время по отчетам чиновников проблем нет. Все закуплено и осваивается на 100%», - высказался Глава государства.

    В этой связи Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что Генеральной прокуратуре уже поручено провести выборочные проверки по данному вопросу.

    «По ее результатам надо принять меры к виновным лицам. В то же время одними наказаниями проблему не решить. Важно внедрять сплошную цифровизацию, чтобы каждый гражданин знал, что ему положено, заказывал лекарства и подтверждал их реальное получение онлайн. Это очень важная задача. Прошу Правительство обратить самое пристальное внимание на эту задачу. Эта госуслуга должна быть централизованной и проактивной», - подчеркнул Президент РК.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Президент Президент Казахстана Правительство РК Цифровой Казахстан
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