О важности системной модернизации судебной системы рассказал Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О правовых реформах в стране высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Высшего cовета по реформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Президент указал на важность последовательной и системной модернизации судебной системы в целях обеспечения беспристрастного и справедливого правосудия.

«Это важнейший критерий правового государства, базис инвестиционной привлекательности, обеспечения охраны права частной собственности. Новые подходы к реформированию судебной системы должны обеспечить дальнейшее укрепление независимости судей, укрепить доверие общества к судам, стимулировать привлечение к отправлению правосудия новых профессиональных кадров, повысить удобство и эффективность судебного процесса», - заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что выработанные инструменты позволяют привлекать в судейскую профессию сильных юристов и специалистов по отдельным отраслям права.

Как считает Президент, проработка этих вопросов в Парламенте должна быть открытой и всесторонней, с привлечением общественности и представителей юридического сообщества. Он поручил принять соответствующий законопроект в текущем году.

«Эта реформа очень важная, по сути дела, это приоритетное направление всей работы, направленной на трансформацию Казахстана в современное и эффективное государство», – убежден К.Токаев.

Глава государства также высказался о реформе уголовного процесса, подчеркнув приоритетность работы по обеспечению защиты конституционных прав граждан.

«Для этого должны быть созданы условия реальной состязательности прокуроров и адвокатов в суде, расширены возможности для обжалования судебных решений, обеспечена единообразная судебная практика. Итоговый судебный вердикт должен быть понятен как участникам процесса, так и обществу в целом», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось пятое заседание Высшего cовета по реформам.