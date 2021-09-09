О вакцинации студентов рассказал главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о заболевших коронавирусом студентах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня по студентам мы тоже ведем контроль. У нас вакцинация в стране идет с 18 лет, а первокурсники как правило 16-17-летние, не достигшие 18 лет. Поэтому мы внимательно отслеживаем. Вакцинацию должны иметь студенты старше 18 лет, а первокурсники, которые не достигли этого возраста, не проходят вакцинацию. Естественно требовать от них вакцинацию неправомерно. В первую очередь мы отслеживаем вакцинацию сотрудников, преподавателей», - сказал он.

Спикер заявил, что на истекшей неделе были случаи заболевания среди студентов.

«Регистрируются в основном те, которые на каникулах заболели. В целом на прошедшей неделе было шесть случаев КВИ среди поступивших первокурсников, они естественно были не вакцинированными, заболели в легкой форме. Один был совершеннолетним, но он успел привиться только первым компонентом. Этот вопрос у нас на контроле», - сказал Бекшин.

По его словам, 17 контактных лиц были изолированы в медорганизации третьего эшелона согласно алгоритму.

Жандарбек Бекшин сообщил, что сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля проверили ряд студенческих общежитии. Все они оснащены турникетами, санитайзерами, зарегистрированы в системе Ashyq, а также устанавливаются рециркуляторы воздуха.

«В целом со штабом рассмотрели шесть общежитий за эти дни. Те ограничительные меры, которые мы предъявляли, в целом выполняются», - добавил он.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о студентах, которые заболели коронавирусом в общежитии одного из вузов города. Все контактные с ними были поселены в гостиницу, которая работает как резервный стационар.

Специалисты в области медицины пояснили, обязательна ли вакцинация для студентов.