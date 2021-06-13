О тонкостях обучения служебных собак рассказали кинологи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник Центра кинологической службы департамента полиции Северо-Казахстанской области Самат Тулебаев и кинологи рассказали корреспонденту МИА «Казинформ», как проходит обучение служебных собак. Главное – терпение и любовь.

По области несут службу 52 собаки. Из них 26 – в Центре кинологической службы. Шесть служат в батальоне патрульной полиции. Их профиль – охрана общественного порядка, патрулирование улиц города. По линии следовой работы работают пять собак, по поиску взрывчатых веществ - три, наркотических веществ – шесть, по одорологической идентификации - две, в конвоировании занята одна собака. Одна – для племенного разведения. И три собаки сейчас проходят обучение.

Как раз об обучении четвероногих помощников полицейских мы и разговаривали с С. Тулебаевым. Когда-то он сам работал с восточно-европейской овчаркой Ладой по поиску взрывчатых веществ.

«В 2008 году проходил обучение по этому направлению. Лада уже была подготовленной. Прошел с ней повторный курс обучения. Потом за мной закрепили вторую собаку, немецкую овчарку Альфу. Когда работаешь с несколькими собаками, понимаешь их особенности поведения, возможности, работоспособность. Всегда говорю кинологам: чем больше подготовите собак, тем лучшим специалистом будете», - говорит С.Тулебаев.

У каждой породы собак есть особенности. Например, бельгийская овчарка невероятно подвижна. У нее на порядок выше скорость и реакция, нежели у немецкой овчарки. Чтобы подготовить такую собаку, с ней должен работать опытный инструктор-кинолог. Оказывается, даже подавать запрещающие команды и хвалить собаку нужно вовремя. На это дается 0,5-2 секунды. То есть, команда - через две секунды поощрение или запрет. Иначе собака запомнит и будет повторять.

«Кинолог должен иметь теоретическую базу. Должен знать рефлексы собаки, условия их образования. Например, команда «Фу» на уровне нейронов связана с реакцией торможения. Реакция торможения для собаки более сложная, чем побуждение. Кинолог должен это учитывать. Он должен научить читать поведение собаки. Она может хитрить, угождать. Кинолог должен это вовремя пресекать», - рассказывает С.Тулебаев.

В обучении собаки каждая деталь имеет значение. Собака перед занятием должна быть выгуляна. Проводят занятия на голодный желудок. Через лакомство побуждают к выполнению действий. Собака понимает, что сделала правильно и получает за это лакомство. Кинолог должен уметь работать со своей интонацией. Команды запрещающие - подавать строгим голосом. При поощрении - искренне проявить радость.

«Тренировки идут постоянно. Важно, чтобы занятия не были монотонными. Для обученной собаки достаточно проводить 2-3 напоминающих занятия в неделю. Для дрессируемой – каждый день. На отработку команды «сидеть» может уйти неделя. У кинолога должен быть огромный запас терпения. И любовь. Собаки чувствуют поведение и состояние хозяина. Могут почувствовать и нервозность. Поэтому кинологи все должен оставлять в стороне и быть сосредоточенным только на обучении собаки», - отмечает С.Тулебаев.

Длительность обучения – в среднем, полгода - зависит от опытности кинолога и особенностей собаки. Некоторые буквально схватывают на лету, другим нужен особый подход и долгие тренировки. Если кинолог опытный, то общий курс подготовки могут пройти и за два месяца. Затем специфика занятий меняется в зависимости от направления работы собаки.

По линии следовой работы практикуют выездные тренировочные занятия в районах, где преступления сезонны. Например, дачные сообщества. Выезжают в дачные поселки, тренируют там собак, прокладывают след, делают выдержку по времени. До 5-6 часов считается «горячий след» и собака более результативно может показать направление.

По линии наркотиков - выезжают в частный сектор. Там масса раздражителей – от звуков до кошек – к которым собака должна привыкнуть и в работе на них не отвлекаться. Делают закладки из имитаторов наркотических веществ, выдержку по времени, меняют концентрацию запаха.

По линии взрывчатки выезжают на осмотры помещений. Например, в период сдачи экзаменов осматривают аудитории перед началом работы. С собаками проводят выездные тренировки, делают закладки-имитаторы в помещения.

«У кинолога практически все время уходит на тренировку, дрессировку собак. Например, по линии одорологии. Тысячи различных запахов. Запах выдерживают в течение недели, месяца, например, и собака должна его узнать. Запахи на местах преступлений не в чистом виде. Но собака должна определить его. По линии взрывчатки немного проще – 5-6 запахов, которые должна знать собака. Делают закладки разные по сложности. То есть запахи в труднодоступных местах, по степени давности. Запах может выветриваться, но собака должна его узнать», - говорит С.Тулебаев.

Перед поступлением на службу собак тестируют. Обязательно проверяют обоняние. Затем нервную систему – собака быть уравновешенной, активной, не пугливой – должна быть хорошая апортировочная реакция – желание завладеть игрушкой, предметом, ради которого она будет работать.

«Стараемся брать для обучения молодых собак, у которых еще не сформирована нервная система, не выработаны навыки. Они легче поддаются дрессировке. Работа с животными трудоемкая, кропотливая и в некоторой степени творческая. Кинолог должен проявить свои лучшие качества. Кинолог и собака – это команда. Они должны понимать друг друга. Успех работы зависит от командной работы», - подчеркивает С.Тулебаев.

На тренировочном полигоне - полицейский-кинолог Александр Борисенко работает с русским охотничьим спаниелем Гретой. Ей всего 8 месяцев. Тренируется она уже полгода. Это личная собака кинолога, которую он поставил на баланс. Сам А.Борисенко перевелся в Центр кинологической службы из батальона патрульной полиции. Говорит, что раньше работал кинологом и понял, что хочет продолжить служебную деятельность в этом направлении.

Грета подвижная и жизнерадостная, как маленький ребенок. Когда мы подошли с С.Тулебаевым грозный лай раздался только в мою сторону – «чужая». Малышку услышали другие собаки, находящиеся в вольерах, и тут же поддержали.

«Защищает меня (смеется А.Борисенко). Ей надо обнюхать, познакомиться (действительно, буквально через пару минут корреспондент МИА «Казинформ» перестал интересовать Грету – прим. авт). Будет работать с наркотическими средствами. Сейчас Грета проходит общий курс дрессировки, социализацию. Характер своеобразный у нее, конечно. Сначала нужно наладить контакт, чтобы стала доверять. Любимая игрушка должна быть. Для Греты апортировочным предметом стала меховая прихватка. Она любит с ней играть, старается найти, перетянуть, забрать. Настойчивая. Послушная. Прошла обучение в Алматы», - рассказал А.Борисенко.

Полицейский-кинолог Виктор Фукс работает бельгийской овчаркой Робби. Собака уже обученная и поведение «солидное». Даже не удостоила взглядом посторонних. Все ее внимание было сосредоточено на кинологе.

Работают в Центре два девушки-кинолога Джамиля Каирбекова и Татьяна Васечкина. Т.Васечкина занимается с немецкой овчаркой и параллельно, пока дома, воспитывает щенка той же породы, которого планирует поставить на баланс и обучить.

«Предпочтение кинологи отдают сукам. Они более дисциплинированные, покладистые, более привязаны к кинологам. Кобели более своенравные, чаще показывают характер. Например, Т.Васечкина работала с кобелем немецкой овчарки. Он начал доминировать. Пришлось перезакрепить его за кинологом-мужчиной», - делится С.Тулебаев.

К отбору кинологов в Центре подходят со всей строгостью. С.Тулебаев говорит, что не каждому дано работать с собаками, даже если есть желание.

«Предпочтение отдается тем, кто прошел какое-либо обучение, имеет сертификаты. Должен быть человек терпеливый. Работа кинолога такова, что нужно постоянно искать подходы, менять методы дрессировки. Учитывать при дрессировке каждую мелось, даже направление и скорость ветра. Соблюдать распорядок дня. Занятие с собакой не должно превышать 30 минут. Важно, чтобы она всегда была радостной. Не теряла интерес к обучению. Причем занятие должно закончиться для собаки на позитивной ноте. Чтобы следующее она ждала с нетерпением. Иначе не захочет заниматься. Если есть проблемные моменты в дрессировке, то вместе обсуждаем. Коллегиально подбираем методы», - отмечает С.Тулебаев.

Сейчас в штате Центра 13 сотрудников: 9 специалистов-кинологов, трое дежурных помощников и начальник.

Собаки могут служить до 12-15 лет. Все зависит от наличия рабочих качеств. Может потеряться слух, обоняние, зрение, появиться заболевание суставов. Если навыки угасают, то отправляют на пенсию.

«Недавно начали заниматься разведением служебных пород собак. Задача – выявление лучших рабочих качеств среди имеющихся собак. Выводим в племенной состав для получения рабочего потомства. В центре одна племенная сука. В этом году планируем получить потомство – 7-8 щенков немецкой овчарки. Щенков раздадим кинологам, которые будут их обучать», - добавил С.Тулебаев.

В этом году служебные собаки выезжали 314 раз на места преступлений. С их участием изъяли около 15 кг наркотиков. Проведена 21 одорологическая выборка по уголовным делам.