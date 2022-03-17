О том, как изменится политическое поле в Казахстане – эксперт КИСИ Жанар Санхаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как изменится политическое поле в Казахстане после реализации инициатив Главы государства, рассказала старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил о масштабном реформировании политической системы страны. В первую очередь, заявленные изменения направлены на формирование баланса всех ветвей власти и пересмотра правил игры. Трансформации будет подвержена система сдержек и противовесов, где конечной целью является усиление роли Парламента. Сама процедура формирования законодательного органа претерпит значительные системные изменения. Обновление законодательной ветви власти начнется с непосредственной активизации партийного поля посредством упрощения процедуры регистрации политических партий. Так, было заявлено о снижении регистрационного барьера с 20 тыс человек до 5 тыс. Тем самым, К.К. Токаев за весь свой президентский срок сократил порог регистрации в восемь раз. Здесь необходимо напомнить, что до декабря 2019 года барьер составлял 40 тыс подписей», – сказала Ж. Санхаева.

По ее мнению, помимо регистрационного барьера отличительной особенностью нового этапа партийного строительства являются иные меры, предусматривающие облегчение юридического оформления новых партий. В частности, предусмотрено снижение численности региональных представителей и необходимого числа инициативной группы. Все эти меры должны способствовать появлению новых партийных игроков, которые в будущем смогут представлять свой электорат в Мажилисе Парламента Казахстана. Также, меняется и конкурентная среда. В новом избирательном цикле партийные игроки за голоса избирателей будут бороться и с непартийными кандидатами. На это указывает внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов. Ожидается, что нижняя палата Парламента будет формироваться 70% из числа депутатов по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Смешанная система будет реализована и на местах.

«Новые правила позволят учесть электоральные предпочтения тех избирателей, чьи интересы, возможно, не будут представлены в рамках предвыборных программ партий. В целом, смешанная избирательная система будет способствовать качественным изменениям по двум направлениям. Во-первых, в политическом поле появляется новый социальный лифт для профессиональных политиков, где приход новых игроков - одномандатников будет влиять на формирование новых управленческих элит, как на региональном, так и на республиканском уровне. Во-вторых, это большой сигнал партиям о необходимости усиления роли их представителей, партии не смогут быть обезличенными», – заключила Ж. Санхаева.