О теневом рынке мяса рассказали на совещании в Минсельхозе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров провел встречу по проблемным вопросам мясопереработчиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В совещании, прошедшем 18 января, приняли участие руководители известных крупных мясоперерабатывающих предприятий Казахстана – ТОО «Кублей», «KazBeef LTD», «Бижан», «Казмяспродукт», «Beefstream», «Импаер фуд», «Мерке-ет», «Meat Processing and Service» и др.





В ходе доверительного разговора бизнесмены и представители ведомства обсудили текущую ситуацию в отрасли, актуальные проблемы и пути их решения.

Руководители перерабатывающих предприятий рассказали о том, что их волнует сегодня и представляет препятствия для дальнейшего развития. В топ проблем вошли нехватка оборотных средств и сырья для переработки. Причем, вопросы эти взаимосвязаны: нет денег - нет сырья. И наоборот. Все это выливается в проблему недостаточной загруженности предприятий работой. В среднем по отрасли, на сегодняшний день, загрузка предприятий колеблется в пределах 30-40%. Сложности добавляет еще массовая скупка живого скота предпринимателями из Узбекистана, которые вывозят, перерабатывают и продают в дальнее зарубежье высококачественное казахстанское мясо под видом своего. Решение вопроса участники встречи видят в инвестиционных субсидиях для перерабатывающих предприятий.

Другая проблема, которая, по мнению мясопереработчиков, имеет стратегический характер и должна привлечь внимание государства – так называемый «крестьянский забой». Это когда мясо забивается «во дворе» и продается неофициально – знакомым и мелким перекупщикам. Хоть это и кажется чем-то незначительным, однако теневой рынок оборота мясной продукции в несколько раз превышает официальный. Кроме того, что это явление составляет сильную конкуренцию мясоперерабатывающим предприятиям, здесь немало сопутствующих вопросов и угроз: отсутствие данных о количестве забитого скота и проданного мяса, проблемы с формированием официальной статистики, неоплата налогов, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований и т.д.

Большинство поднятых проблем нашло понимание у представителей Минсельхоза РК. Глава ведомства Сапархан Омаров по итогам совещания дал ряд поручений профильному департаменту МСХ, в частности, организовать рабочую группу по решению поднятых вопросов, провести ревизию и составить перечень мясопереработчиков, технологии и продукция которых соответствует современным международным стандартам, и продумать возможности по их финансированию для пополнения оборотных средств. Кроме того, дано поручение продумать меры касательно «крестьянского забоя». Вместе с тем, министр подчеркнул, что представители отрасли должны проявить реальную активность и приложить усилия для решения собственных проблем в рамках деятельности вышеупомянутой рабочей группы министерства.





Как сообщалось ранее, после совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса и пищевой промышленности министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров принял решение на системной основе проводить встречи с отраслевыми ассоциациями и крупными переработчиками, чтобы детально изучать и находить решение системных проблемных вопросов. Подходящим днем для свободных переговоров была определена суббота.

В прошлом году глава ведомства уже встречался с членами Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана, Республиканской палаты по овцеводству, Ассоциации кредитных товариществ, Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности, Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана. По итогам каждой встречи были выработаны конкретные системные меры для решения поднятых проблем.