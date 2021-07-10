О темпах вакцинации в Нур-Султане и ЗКО спросил акимов Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев обратился к акимам Нур-Султана и ЗКО по поводу темпов вакцинации среди населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос акиму столицы. Средний уровень вакцинации населения 25,5%. Уровень занятости коек 76%. Какая работа проводится?» - спросил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

«В июне в связи с выявлением индийского штамма у нас эпидситуация усложнилась. Увеличилось количество выявляемых ПЦР-положительных тестов. В связи с этим на МВК вместе с Минздравом приняты дополнительные меры по карантинным ограничениям», - ответил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Аким столицы отметил, что общественный транспорт приостановлен по выходным, время общепита сокращено, места массового посещения, такие как кинотеатры либо другие увеселительные заведения, приостановлены.

«По койко-местам. На этой неделей мы открыли в связи с нагрузкой на стационары дополнительно свыше 900 коек, на сегодняшнее утро загрузка составляет 62%. У нас в резерве еще есть места. По вакцинации мы усилили работу, например, две недели назад если в сутки мы проводили 1300-1500 вакцин, на сегодняшний день - 6,5-7 тыс. вакцин. Работа продолжается. Сегодня у нас от плана 43% вакцинированы. Проводится разъяснительная работа. Среди педагогов мы 85% вакцинировали, коммунальные предприятия - 88%, и эта работа продолжается. Работа находится на контроле», - доложил Алтай Кульгинов.

Вместе с тем Президент Казахстан отметил, что по Западно-Казахстанской области уровень вакцинации составляет около 20%, а занятость коек - 50%.

«По вакцинации мы тоже сейчас увеличили темпы. Если в июне за неделю 3100 человек вакцинировалось, то в июле – 16 тысяч, в пять раз увеличили количество вакцинированных, то есть с предприятиями, с руководителями, с крупным промкомпаниями, соцучреждениями, со всеми персонально работу проводим. Я думаю, план мы выполним. По койко-местам загруженность инфекционных коек - 50%, реанимационных - 55%. При необходимости мы имеем возможность увеличить инфекционные койки на 70%, реанимационные – на 20%. То есть, резерв есть, в случае необходимости они все будут задействованы, и медоборудование есть, лекарства есть, медперсонал готов. Надеемся, что дополнительных коек не понадобится, а готовность есть», - рассказал аким ЗКО Гали Искалиев.