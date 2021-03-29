О темпах вакцинации против коронавируса рассказали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область лидирует по вакцинации населения. В регионе против коронавируса добровольно вакцинировались около 13 тысяч человек. Из них 10 674 медицинских работника, 1 276 педагогов, 444 сотрудника полиции и 75 граждан других категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

На сегодняшний день вторым компонентом вакцинировано 3 264 человека. Вакцинация против COVID-19 проводится в 20 лечебных учреждениях.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна. За последние сутки в Туркестанской области COVID-19 подтвержден у 10 человек. Суточный прирост составляет 0,16%.

В целом, по области с начала пандемии проведено 574 400 ПЦР-тестов. За последние сутки в лабораториях было обследовано 2 758 человек. На сегодня в инфекционных больницах из 610 мест 478 свободны.

Отметим, всего в регионе насчитывается 23 429 медицинских работников. Из них более 5 тысяч - врачи, остальные - специалисты среднего звена. Благодаря самоотверженному труду людей в белых халатах в регионе полностью выздоровели 4 292 больных, заболевших коронавирусной инфекцией. С начала пандемии зарегистрировано 4 470 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

В медучреждениях области имеется 8 кислородных станций, 400 аппаратов ИВЛ и более тысячи кислородных аппаратов. Кроме того, сформирован 2-месячный запас медикаментов, функционирует более 40 медицинских складов и около 800 аптек.





1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In, разработанной Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки, в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

Кроме того, еще две казахстанские вакцины против коронавируса под рабочими названиями NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19/Nano, разработанные Национальным научным центром особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, занесены в реестр вакцин-кандидатов ВОЗ и в настоящий момент проходят завершающую стадию доклинических исследований на SPF животных ННЦООИ.

Параллельно Казахстан ведет переговоры по нескольким зарубежным вакцинам: Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson.