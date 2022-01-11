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    08:50, 11 Январь 2022 | GMT +6

    О текущей ситуации в Алматы рассказали в комендатуре

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В информцентре комендатуры Алматы предоставили сводку о ситуации в городе на утро 11 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что зачищены от бандитских группировок: участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон «Ожет», жилой массив, прилегающий к Международному аэропорту Алматы.

    Всего задержано 1237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов.

    На блокпостах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес. На пульт «102» поступило всего 608 сообщений. В сall-центр комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.

    Напомним, в Алматы до 19 января введено чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая спецоперация.

    8 января аким города провёл рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак на мегаполис.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Главная Общество ЧП-2022 Алматы Правоохранительные органы
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