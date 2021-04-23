О технологиях в овцеводстве на базе модельных ферм рассказали в Минсельхозе РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В международной научно-практической онлайн-конференции «Овцеводство Казахстана: прошлое, настоящее и будущее», посвященной 125-летию Жазылбека Куанышбаева, министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о новых направлениях эффективного развития овцеводства в Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархан Омаров, в сфере агропромышленного комплекса Казахстана овцеводство демонстрирует большой рост.

«В 2020 году на развитие овцеводства из государственного бюджета выделено 16 млрд тенге, что составляет 35% от объема господдержки по сравнению с 2019 годом. В результате в 2020 году поголовье овец составило 17,7 млн голов, в том числе на предприятиях и фермерских хозяйствах - 8,4 млн голов. В 2020 году зарегистрирован самый высокий рост. За год выросло 837 тысяч голов овец. Доля породистых овец достигла 16,1, или 2,8 млн голов. По данным республиканских палат, реализовано 300 тысяч породистых овец. За последние три года в результате научных работ, проведенных Казахским научно-исследовательским институтом животноводства, в каждом регионе республики создано 20 модельных ферм, оснащенных современными технологиями и применяющих новые инновационные технологии в производстве овец. На эти мероприятия из бюджета выделено 735,6 млн тенге»,- сказал министр в своем выступлении.

Кроме того, усовершенствованы процессы получения и хранения семени и эмбрионов породистых овец.

«С участием ученых Казахского национального аграрного исследовательского университета разработаны методики проведения космического мониторинга пастбищ, определения и улучшения их плодородия. Это, в свою очередь, положительно скажется на овцеводстве. Хочу отметить, что внутренний рынок Казахстана обеспечен отечественной бараниной на 100%. К нашей баранине интерес проявляют и иностранцы», - отметил Сапархан Омаров.

Напомним, в Алматы проходит Международная научно-практическая онлайн-конференция «Овцеводство Казахстана: прошлое, настоящее и будущее», посвященная 125-летию дважды Героя Социалистического Труда, прославленного овцевода, «Степного академика» Жазылбека Куанышбаева.



