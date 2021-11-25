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    14:18, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    О технологии уборки снега в Алматы рассказал замакима

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Серик Кусаинов рассказал о технологии уборки снега на улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга региональной службы коммуникаций он сообщил, что администраторами бюджетной программы по уборке улиц являются районные акиматы Алматы, которые на конкурсной основе определяют подрядчиков по содержанию улично-дорожной сети. Они же осуществляют контроль за содержанием улиц.

    «Выделение бюджетных средств на каждую улицу производится в соответствии с ее категорией в зависимости от ширины проезжей части, тротуара, обочины, наличия разделительной полосы, арычной сети, количества остановок общественного транспорта и т.д. В зависимости от категории улицы предусматривается также кратность ее уборки, например, магистральные улицы убираются дважды в день», - рассказал спикер.

    По словам С. Кусаинова, согласно технологии производства работ по зимней уборке улиц обработка проезжей части дорог противогололедными материалами (ПГМ) осуществляется с выдержкой 20-40 минут после начала снегопада - при образовании слоя снега, достаточного для закрепления ПГМ.

    Сметание снега производится после образования рыхлой снежной массы, не прилипающей к асфальту, по графику, утвержденному акиматами районов, в первую очередь с основных улиц. Посыпка ПГМ производится после каждых 5 см свежевыпавшего снега, после чего опять производится сгребание снега, после чего его вывозят.

    «В случае несоблюдения данной технологии на улицах образуется наледь. Поэтому в целях недопущения возникновения гололеда необходимо дождаться смешивания снега с ПГМ и образования рыхлой снежной массы, которая не прилипает к асфальту и легко сметается к обочине», - пояснил С. Кусаинов.

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