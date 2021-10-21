О таджикской диаспоре Туркестанской области рассказал Шакир Бабаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько таджиков проживает в Туркестанской области сообщил председатель таджикского этнокультурного объединения «Файз» Шакир Бабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на благодатной туркестанской земле проживает около 40 тысяч таджиков, которые сердцем и душой являются казахстанцами. Я являюсь выходцем из трудовой учительской династии Бабаевых, которые преподают вот уже более 100 лет. Продолжая семейные традиции, я тоже выбрал профессию учителя и прошел путь от учителя до директора средней школы имени С. Айни в Мактааральском районе», - сказал Шакир Бабаев.

Спикер добавил, что вопросы образования и воспитания - это ключевые элементы формирования гражданской идентичности. В этот процесс свой вклад вносят школы, где есть возможность обучаться на языках этносов.

Ранее сообщалось, что в столице состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.



