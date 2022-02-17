О своем долге перед родителями рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал информацию о том, что на основе его книги об отце будут снимать фильм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я читал, что на основе моей книги собираются снять фильм. Я никому не давал таких поручений, и не собираюсь этого делать. Скажу откровенно, я не приветствую подобного рода вещи. Но, конечно, от своей книги «Слово об отце» я никогда не откажусь. Считаю, что это содержательное произведение, полезное для молодежи. Эта книга – мой долг перед родителями», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

Ранее Глава государства рассказал о запланированных политических реформах.

«Сейчас преждевременно говорить, какие изменения произойдут. Однако ряд преобразований будет. Об этом я уже говорил в своем выступлении на заседании Мажилиса. Изначально планировал объявить о новых политических реформах осенью. Теперь принято решение, что политические реформы я предложу в своем Послании народу в середине марта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



